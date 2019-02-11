【亞冠盃．直擊】霹靂首戰亞冠外　主帥：要於全亞洲面前展現實力

馬來西亞球隊霹靂球會史上首次亮相亞冠舞台，明日（12日）將於亞冠外圍賽第二輪硬撼傑志，球隊今日（11日）於比賽地點霹靂體育場舉行賽前記者會，主教練杜阿高域（Mehmet Duraković）認為傑志實力上佔優，但認為球員需把握僅有的機會，在馬來西亞及亞洲球迷面前盡力表現自己，力爭勝利。 香港01記者袁志浩 馬來西亞怡保直擊

霹靂此前只曾參加亞協盃賽事，今屆是球會史上首次晉身亞冠外圍賽，亦是事隔11年再度出戰亞洲賽，今日於比賽場地霹靂體育場舉行的賽前記者會，吸引約10名當地傳媒到場採訪，主教練杜阿高域談及傑志，即大讚這支具亞冠經驗的球隊，相信周二（12日）一仗會十分難踢，「傑志是佔優的一方，他們去屆踢過亞冠分經賽，亦有很好的本地及外援，特別是在前線上，球員的實力很強，我難以想出他們有甚麼弱點，球隊陣中有不少傷兵，明天會是一場硬仗，但我還是會期待球隊可以取勝。」

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由於新加盟的澳洲中堅停賽缺陣，隊長薩迪將負起霹靂後的防重任。（袁志浩攝）

新澳洲中堅停賽 兩巴西外援擔起攻擊重任

霹靂能夠參加今屆亞冠分組賽，主要是因馬來西亞足總盃冠軍彭亨未獲亞洲足協發牌，結果由聯賽亞軍的霹靂頂上。霹靂去屆在聯賽以23分之差敗於勁旅柔佛DT腳下，但卻事隔18年贏得馬來西亞盃冠軍，惟於剛過去的轉會窗未有作出太多變動，保留多位去季主力，新加盟的球員包括來自澳洲的中堅安達臣（Zachary Anderson），不過這位27歲後衛因兩年前效力FC悉尼期間，於亞冠迎戰山東魯能時被判紅牌，停賽累積至今仗進行，令後防重任落在鈴木盃有不錯表現的大馬國腳兼霹靂隊長薩迪（Shahrul Saad）身上。

剛於去年完成翻新的霹靂體育場，設施新淨並設有兩個大屏幕，球場可容納近3萬人。（袁志浩攝）

前線方面霹靂則依靠身高1.9米的巴西外援吉爾馬達施華（Gilmar da Silva），此子去季為球隊上陣34場攻入21球，成為隊中神射手，加上已入籍大馬的澳洲裔中場布蘭登（Brendan Gan），攻力不容忽視。球員時代曾為澳洲國家隊披甲64次的杜阿高域認為，球員應把握機會感受大賽舞台，「這是我們首次踢亞冠，對球員來說，是個在馬來西亞的球迷，甚至全亞洲面前表現自己的良機，亦是年輕及本土球員體驗與東南亞強隊交手。我曾是球員亦是教練，所以對這方面已很了解，但對他們卻是很新鮮的經驗，若果未來要在亞洲舞台發光發亮，便必須過這一關，希望球員不要太緊張。」

杜阿高域為前澳洲國腳，並曾於澳洲聯賽效力多間球會，與曾在澳洲留學的傑志總經理吳凱威在記者會後言談甚歡。（袁志浩攝）

主場容納近3萬人 杜阿高域：期待過萬球迷聲援

位於怡保市中心附近的霹靂體育場，屬於怡保小型體育區的建築之一，鄰近亦有泳池及體育館，場地去年剛完成翻新，現可容納近3萬個座位，設計以霹靂球隊主色黃色為主。三日前霹靂亦曾於此處舉行聯賽賽事，並以1：1逼和吉打，當時亦獲不少觀眾入場，杜阿高域表示，「那是十分美妙的一晚，球隊應該全取3分，若球員可以在面對傑志時踢出該仗水準，將會是件很好的事。很高興可以在這球場迎戰亞洲其他有實力的球隊，因為我們需要球迷的聲援，期待有過萬名觀眾入場支持我們。」

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