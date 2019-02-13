【意甲】祖雲達斯高層大讚艾朗藍斯　諷阿仙奴不懂用人之道

艾朗藍斯今夏將離開阿仙奴，免費加盟意甲勁旅祖雲達斯。 28歲的藍斯在「兵工廠」踢過多個位置，令「老婦人」體育總監柏拉迪治覺得，該名威爾斯國腳一直未有找到自己的位置，暗批阿仙奴不知道藍斯的最佳位置。

藍斯今季後就會成為祖雲達斯一員，在阿仙奴11年間踢過不少位置，就連邊鋒（Wide Forward）都踢過。斑馬兵團似乎認為28歲的他，只適合一個位置，就是「Mezzala」。柏拉迪治認為藍斯可在祖雲達斯的三人中場線靠前一點，盡量利用其入球能力。

艾朗藍斯在阿仙奴效力多年出任過多個位置。（Getty Images）

藍斯來季將轉投祖雲達斯。（Getty Images）

「我認為藍斯是個從未找到自己位置的球員，因為他未曾於三人中場內擔任Mezzala的角色，我認為這就是他的最佳位置。」

柏拉迪治覺得阿仙奴未能令藍斯完全發揮應有水準，就是因為未有安排他在合適的位置及角色。他又指藍斯是祖雲達斯欠缺的球員：「他有技術、埋門觸覺及把握力。他與我們已有的中場球員不太一樣，我們陣中欠缺的正是他這樣的球員。」

保羅戴巴拿早前被傳成為歐洲豪門「獵物」。（Getty Images）

柏拉迪治認為阿仙奴不知道如果利用藍斯的才能。（Getty Images）

教頭、主力來季留隊

有傳祖雲達斯教頭艾歷尼及主力之一保羅戴巴拿，今夏或會離隊他投，但柏拉迪治就指傳聞並非真實。艾歷尼2014年接任離隊的干地，已連續4季帶斑馬兵團奪得意甲冠軍，戴巴拿為中前場核心成員，若二人離開定對意甲班霸有影響。

柏拉迪治更明言不會放走戴巴拿，因為市場上沒有其他更好的選擇：「戴巴拿會留下來，只有想走的人才會離開祖雲達斯。現在已很難找到比己隊已有球員更好的選擇，就算是尼馬，我亦有自己的質疑。」