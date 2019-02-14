【威爾斯桌球賽】奧蘇利雲第993棒破百　特林普爆冷不敵「酒保」

威爾斯桌球公開賽次圈，奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan） 以局數4︰2擊敗中國18歲新星袁思俊，「火箭」今場更打出職業生涯第993棒Century Break，離1000大關又近一步。

袁思俊首次鬥「火箭」奧蘇利雲，在第一局沒有手軟以63︰55取得好開始。第2局這個中國小將開波後，仍然站着等待下次埋檯機會，不過奧蘇遠檯打入紅波後，逐一把所有球打入袋，令袁思俊只好坐下「欣賞」。奧蘇沒有絲毫偏差下清檯，令18歲的袁思俊上了寶貴一課。

之後戰情奧蘇慢慢佔上風，連續打出66度及90度局數拉開至3︰1。即使袁思俊扳回一城，奧蘇利雲第6局一棒99度令他以局數4︰2晉級，第三圈鬥瑞士球手烏辛巴治（Alexander Ursenbacher）。

奧蘇利雲（左）面對袁思俊沒有放軟手腳，以4︰2取勝。（視覺中國）

奧蘇令袁思俊由希望變絕望（按圖放大）

奧蘇利雲993棒Century Break片段

今場取得第993棒Century Break的奧蘇利雲一向愛鼓勵後輩，今場也不例外︰「我不會研究自己表現，水準總有高低，上周在車咸頓出局後很高興，因為後來我去了Sheffield 休息及練習。袁思俊只要一路成長，有潛力成為世界冠軍，當然他會成為中國巨星，如何面對就要視乎他了。」

準神爆冷負「酒保」

另一場，英格蘭「準神」特林普以2︰4負世界排名72的鍾斯（Duane Jones）。25歲的鍾斯曾是酒保，他今場打出3棒60度以上致勝，他表示對自己信心十足︰「我不驚慌，知道自己的狀態正好。我無數次與這些常在直播亮相的桌球手比賽，多次在賽前已認輸，今次不一樣。」