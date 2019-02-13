【桌球】奧蘇衰心急被罰失Century Break　羅拔臣生涯第4次147

桌球威爾斯公開賽首圈，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以4：2輕取林杉峰（Sanderson Lam），其中在第4局發生了一件趣事。當時奧蘇手風極順，打入粉紅波後，造出一棒破百的101度，但他之後心急，不待裁判擺好粉紅波就去打紅波，結果被罰，不但被扣去粉紅波的6度，失去century break，對手還得到6分。

在英國時間昨晚（2月12日）的桌球威爾斯公開賽首圈，「火箭」奧蘇利雲面對英籍華裔球手林杉峰，入局較慢，先輸0：69，但他之後以75：1追平。雖然奧蘇在第3局又以32：79落敗，但他在第4局打起信心，愈打愈順，林杉峰根本沒有機會得分。

林杉峰開局手風順，曾領先奧蘇。（視覺中國）

當奧蘇將紅波打入中袋後，已經一棒打出95度，領先95：0，他之後再入粉紅波，一棒打出101度。以為已經造出了職業生涯第992次century break？奧蘇衰心急！裁判摩亞（Brendan Moore）剛從袋中拿出粉紅波，還未擺好位置，奧蘇就趁手感火熱再打入紅波，結果犯規。不但打入紅波的1分不計算在內，就連之前粉紅波的6分也被扣，奧蘇失去了這次century break，而林杉峰則獲得6分。這局奧蘇贏95：6，追平局數2：2。

奧蘇第4局原本一棒破百，但因為心急而犯規，最後這局贏95：6。（視覺中國）

奧蘇犯規逐格睇：

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有球迷不明白這個判決，賽後向裁判摩亞詢問，他索性在社交網站上公開解釋球例，他說：「重新擺好顏色波，是一棒擊球的一部分。奧蘇在未擺好顏色波時就開始下一球，犯規在粉紅波，所以他一棒只是95度，而林杉峰就得到6分。」奧蘇賽後也回應了摩亞的解釋，他笑稱：「如果差一次就1000次一棒破百的話，我一定會鬧你！」

不過，奧蘇的第992次century break都在今場出現。在第5局，他一棒打出116度，以116：17贏出，他之後再贏多局63：53，以局數4：2淘汰林杉峰。

奧蘇最後以4：2贏波晉級。（視覺中國）

奧蘇利雲對林杉峰比賽片段：

另一場首圈比賽，澳洲的尼爾羅拔臣（Neil Robertson）以4：1擊敗佐敦布朗（Jordan Brown）。雖然他首局輸7：127，但之後連贏4局反勝，包括在第4局打出職業生涯第4次的147，而在第5局，他又一棒打出140度贏140：0。

尼爾羅拔臣在首圈打出職業生涯第4次147。（視覺中國）

尼爾羅拔臣打出147片段：