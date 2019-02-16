【港島行山路線】康柏郊遊徑尋恐龍石　登野豬徑闖密林小路落大潭

豬年行大運，去什麼地方行山好？在香港島的大潭郊野公園中，有座小山名為「野豬徑」，是香港少有以豬來命名的地方。 由太古港鐵站出發，沿康柏郊遊徑登山，途經恐龍石，其後轉上柏架山道到大風坳，沿山徑林道，登上海拔260米高的野豬徑，俯瞰大潭灣景色。值得注意的是，由野豬徑落港島徑第6段的小路隱密難行，如果行山經驗或體力不足，建議沿上山的路落山。

香港很多地名都有動物元素，例如狗牙嶺、黃牛山、蚺蛇尖、馬鞍山等，以豬為名的地方則不多，名氣最大的相信是港島的野豬徑。顧名思義，野豬徑是不是一條很多野豬出沒的山徑？野豬徑不是山徑，其實是一座山的名字，其特別之處是擁有一個葡萄牙文名Boa Vista，意思為好風景；附近的一段林道也以此為名，叫美景段。

是次路線由港島市區的太古出發，從太古港鐵站B出口開始，轉左沿英皇道行，見到基利路休憩處後轉左，沿基利路上斜。見到行人過路處，可以先過馬路，因為山徑的入口將在基利路的右方。經過南豐新邨的行山天橋底，再經過小巴站，不久便見到分岔路及路牌，沿指示牌方向，行鰂魚涌樹木研習徑。

↓↓沿途風景逐格睇↓↓

+ 3 + 2

其他香港「豬」路線：

【親親小豬石】川龍起步登妙高台 探禾秧石林挑戰極窄石天門

【極神似豬仔石】新手不宜！龍鼓灘出發征青山腹地 尋十字星石室

經東洋山象山登頂看九龍美景 記得留意小豬石

由高樓大廈夾道的馬路，轉入兩旁綠樹成蔭的行人路，開始有種遠離繁囂的感覺。寬敞平坦的石屎路漸窄，開始上山的樓級，拾級而上，進入大潭郊野公園的範圍。不久，行至一個明顯的分岔口，有地圖及指示牌，左右兩邊的路皆可往大風坳，但是次路線轉左，沿康柏郊遊徑行。

恐龍石在康柏郊遊徑路邊

經過幾段的上山樓級，便會見到一座涼亭在樓級的盡頭。休息一會，沿涼亭右方的山徑繼續行，途中經過一個晨運樂園，有觀景望遠的大石平台，也有個由樹枝搭建圍成的小天地。上山樓級不斷，對少運動的朋友來說，幾費氣力，不久又有個美侖美奐的涼亭，供遊人休息。經過這個涼亭後，再上多段樓級，上山路段暫告一段落，山徑變得平緩。

行山當日發現個怪現象，路旁常見一堆又一堆的紙碎，好像有人故意將紙碎灑在路上。言歸正傳，留意行山徑左邊，會有小路行落山谷，往恐龍石林。身手敏捷的朋友可以橫過石林，爬到另一邊，從恐龍石下接回山徑。不想在石林中爬來攀去的朋友，亦可以沿山徑繼續行，也不會錯過恐龍石林的主要景點恐龍石。恐龍石像一個恐龍頭，面朝山谷，微微張口。

↓↓沿途風景逐格睇↓↓

+ 14 + 13 + 12

恐龍石面向山谷，微微張口，似是發現了谷中的獵物？（顏銘輝攝）

離開恐龍石，行程輕鬆，路徑明顯，上落不多，約行半小時後，見到左方陡峭的小徑上山。這段路不長，但上得很急，兩旁有繩及樹枝扶手。不一會兒，上到一處平地，跨過欄杆，或可在亭中遮蔭歇息，或可在觀景台遠眺維港兩岸景色。離開涼亭，沿明顯的山徑行，先落一段，再上一段，就來到柏架山道。

大風坳設施完善可大休

行到馬路後，轉左繼續上山，緩步行約20分鐘，就行到今次行程的最高點大風坳。大風坳海拔300多米高，有涼亭、公廁及燒烤場等設施，是港島東行山徑的交匯點，向西可沿港島徑第5段上畢拿山，往南沿港島徑第6段落大潭，也可向東登柏架山，還有往北落鰂魚涌，四通八達。

在大風坳大休後，向野豬徑出發！往登柏架山的馬路走，留意右方，就在公廁的斜對面，有個明顯的山徑入口，入口有路牌寫住「野豬徑」。這段山徑輕鬆好行，上落幅度不大，但大部分路段都在叢林之中，沒有風景看。

↓↓沿途風景逐格睇↓↓

+ 18 + 17 + 16

大約行了40分鐘後，來到一處5路交匯的分岔口，你會見到附近有4條路，從左到右數，首先是引水道旁的石屎路，之後是落大潭道的捷徑，其後是往林道的大路，最右邊的是往林道的小路。今次的路線是行往林道的大路，就是正前方最闊的那條路。行了一會兒上斜後，接上馬路，那就是港島林道的美景路段。

登野豬徑看石碑山

沿馬路行3分鐘左右，留意左邊落斜的石級路口。落完石級，接泥路上斜，路旁的植物愈來愈矮，意味住快到野豬徑山頂。大概幾分鐘後，便到達野豬徑的三角網測站。往右望，見到陽明山莊及渣甸山一帶，往前望則是大潭篤水塘水壩及大潭灣，左方則是石碑山，真的有一座石碑在山上。果然不負Boa Vista之名，風景確實不錯。

由於不想行回頭路，所以此行會經陡峭的小路，從野豬徑山頂急落山到港島徑。這段路幾考落山技巧，兩邊密林多，有時路徑不明顯，故不建議平時少行山的朋友去試，較安全的方法是沿上山的路折返，回到林道，最快落山的方法是回到5路交匯的分岔口，經大潭道離開。

↓↓沿途風景逐格睇↓↓

+ 5 + 4 + 3

在野豬徑的山頂往前望，見到大潭水塘、紅山半島及大潭灣的景色。（顏銘輝攝）

落山的小路在密林之中，不想在密林中行走的朋友，可由上山的路折返落山。（顏銘輝攝）

小路落大潭新手不宜

行小路落山的話，初時路徑算是明顯，但漸漸行入叢林，在林中穿梭，間中會見到引路帶。行至一個位置，見到前方及右方皆有絲帶，不得不用電話的GPS看位置，見到地圖上的路是向右行，故轉右落山。落山之路一直陡峭，不時要扶住兩旁的樹木及樹藤。相信是受颱風山竹影響，路上多塌樹，左傾右倒，樹藤樹枝攔路。

在絲帶指示下，在密林穿插，急速下降，當發現前路坡度稍緩，便知快到港島徑。突然，穿林而出，面前是寬闊的山徑，抵達港島徑第6段。如果你想這段路從野豬徑急落山，最好穿長褲，否則小腿一定會被草叢刮傷；再者，最多在有陽光時行這段路，如果是黃昏或者夜晚行，天然光不足，密林路會很陰深，甚至認路會很困難。

落到港島徑後，轉左繼續行。比起剛才落山的小路，港島徑簡直是康莊大道。不一會兒，便到交通繁忙的大潭道。轉右經馬路行，很快就會行到巴士站，可以等巴士去西灣河或者等小巴去柴灣。

↓↓沿途風景逐格睇↓↓

+ 8 + 7 + 6

經康柏郊遊徑往野豬徑 全程：8.1公里 需時：5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：3星（上山的路段不算太多，主要是上大風坳的路較耗費氣；以5星為最高） 技術需求：3.5星（由野豬徑落港島徑的小路考落山及穿林技巧，還要一點方向感；以5星為最高） 起點交通：乘港鐵到太古站 終點交通：乘新巴14號去西灣河/乘小巴16M去柴灣

參考路線圖：

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談