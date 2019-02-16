【大帽山行山路線】川龍起步登妙高台　探禾秧石林挑戰極窄石天門

「妙高台」高海拔765米，位於大帽山以南，是大帽山的南脊，緩緩垂至響石墳場。妙高台山頂建有一個峰火瞭望台，頭頂兩個波波就是大帽山天氣雷達站。「妙高台」東面是「禾秧山」，高海拔771米，是大帽山的東南脊，緩緩垂至老圍，就是今次的路線。「禾秧石林」就在禾秧山山頂之上，也名叫王母石林，石林面積甚廣，主要集中在山頂。

起點在川龍，在荃灣川龍街乘搭80號小巴，於總站下車便是川龍。先向着彩龍茶樓的方向前進，在第二個路口隨即轉左，再由斜路上山。途中有一些很趣緻的狗仔石雕像，村屋內也有一些惡狗，靜靜地慢步過去。在盡頭沿左邊的斜坡上山，前面就是一個竹林，先要俯下身子爬過去，大竹林就在兩旁。接下來只要沿山徑直上，便來到由響石墳場上來的「S」型山徑。由正前方的小山徑繼續上，再次接回「S」型山徑，再由對面的小山徑繼續行，路都是清晰的。之後又會再次接回「S」型山徑，今次是比較闊的石屎路，先轉左行十米，旁邊會見到另一條上山的山徑。由此路直上，再穿越一小片草叢。

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+ 13 + 12 + 11

離開草叢後，來到很開揚的地方，已經可以看到妙高台上的峰火瞭望台及大帽山天氣雷達站。假若天朗氣清，回望下去可看到葵青及大嶼山，青馬大橋、昂船洲大橋都清晰可見，風景非常遼闊。跟住只要望着妙高台行便可，愈是近妙高台，大石就愈多，路況也變得泥濘。不時忍不住上大石玩耍，各人站一端，構成有趣的圖畫。

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+ 3 + 2

不經不覺已到了妙高台，大大個峰火瞭望台就在眼前。休息過後，從右手邊的山徑離開，是面向禾秧山，不是大帽山。在第一個分叉路口靠右行，很快又來到另一個分叉路口，前面有絲帶的山徑是往小丑脊的，禾秧山是轉左行。跟着會見到小丑天池，越過之後繼續面向禾秧山直去，途中會經過溪澗、大石、小竹林。在很接近禾秧山處有一個分叉路，靠左行繞到禾秧山的後方，當見到「10」大石就轉入去。

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+ 10 + 9 + 8

禾秧石林就在前面，到處都是大石，只要加點想像力，有些大石就像一條毛毛蟲。大石陣很有規模，玩到不亦樂乎。記得在高處先尋找山徑落山，回望石群真是壯觀。由於通山跑玩石時亂走一通，所以必須確認路線正確後，方可繼續前進。之後左面會見到城門水塘，前面又會見到小豬石。跟小豬親親後，由小豬石的左邊繞過整片石群，來到一舊大石之上（之後才發現這是石天門頂），可清楚地看到山脊。從大石的右邊繞到大石的下方，就是石天門。

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+ 9 + 8 + 7

石天門是一條非常之窄的罅隙石縫，可由一端通往另一端，記得先收拾好貴重物品才入去。入口高兩米，要先攀上去。石縫內只有一個打橫身位的闊度，極之窄的，不容轉身。而出口就更窄，要先把頭伸出來，然後再把全身擠出，真是肥少少都肯定過不了。石天門應該是全港最窄而又可讓人通過的窄縫，果然名不虛傳。

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接下來便是落山路段，先由比較清晰的山徑落山，大約20分鐘後便接上大路，跟住轉左，亦即是相思林徑。再轉右往城門引水道方向落山，頭段是非常明顯的山徑，之後不要轉入明顯的松樹徑，因為會比較兜路，要向着前面很朦朧的山徑行，要很眼利才能看得出來。之後的山徑都不是太明顯。來到電塔的位置轉右行，一路直行到另一座電塔，之後接上龍門郊遊徑。然後再次走入小徑，直前方的一個缺口就是了。此段路是全日最難行的路，到處都有塌樹，山徑幾乎是看不見，最後200米更是非常跣。行了超過半小時，終於離開叢林，到達引水道。橫越引水道後，在直前方的樓梯落山，樓梯都甚長，一直落到底便是三棟屋村。旁邊是馬路，可乘搭巴士，綠色或紅色小巴離開。

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+ 14 + 13 + 12

注意：如缺乏行走密林經驗的，就不要經大帽山的東南脊直插落山。另有兩條簡單路線可選擇，過了石天門之後，可由官方松樹徑落山【圖：靠右行松樹徑】，又或者經由【圖：相思林徑直行】，經龍門郊遊徑前往城門水塘菠蘿壩落山，都是一些比較清晰易行的路線。

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】

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