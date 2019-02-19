【01球評】車路士困局沙利如何應對？究竟硬頸到幾時？

車路士（Chelsea）的困局不止教練責任，但沙利要保住工作，（有機會的話）必須要在未來兩場回應，否則像韋拿斯保亞斯、迪馬堤奧等成為過客，甚至早過夏薩特「落車」只是時間問題。

夏薩特2020約滿「未解決」

車路士問題不少，先要為教練就人腳及目標兩方面講幾句。多名球員都是27至32歲的球員黃金時期，但質素不平均，只有一對中堅、「世三」夏薩特及簡迪算是理想，其餘有些英超經驗不足、如世界最貴門將阿列沙巴拿加，就是有明顯改進空間的阿朗素、巴克里等，干地的人腳與沙利的心水有段距離。

現代足球管理，要在頂級球星與教練之間選擇，後者往往成為犧牲品，今季英超不乏例子。在車路士而言，以3500萬鎊放泰拔高圖爾斯以7200萬鎊簽入阿列沙巴拿加，源於未能有效處理續約問題，到去年夏天形勢比人強之下，只能以低價放走該名比利時門神。人類總是重複相同的錯誤，夏薩特的合約至2020年6月屆滿，他已多次公開提到轉投皇家馬德里的意向，但車路士管理層仍然未有動靜，究竟教練應栽培新星赫臣奧杜爾，還是「扮睇唔到繼續重用」，然後目送夏薩特親吻皇馬會徽？

夏薩特2020年約滿，他多次表明有意離開車路士，是去是留，問題仍未解決。（路透社）

車路士0︰2曼聯 近5場3負（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

以上情況的確不是教練沙利所能控制，但班主艾巴莫域（Roman Abramovich）耐性有限人所共知，英格蘭足總盃16強主場以0︰2負曼聯後，沙利在車路士的前途進一步陷危機。季初的中路小組不再，多次出現交予夏薩特後，他受制於對手夾擊，最後於邊路傳中。禁區內的隊友往往沒有出現在落點，只有希古恩頂中一球斜出較具威脅，全場2次中目標皆是源自一個罰球，可見車路士不論攻防都有問題。

希古恩欠缺爆發力，加上年紀不輕，未必是車路士理想的長期前鋒。（路透社）

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This is Maurizio Sarri's last game at Chelsea.The Italian job is over for them. 前車路士前鋒瑟頓

愛將佐真奴費路不得不用，但副作用就是中場配置。簡迪近幾年都是公認的防守中場，但轉踢BOX TO BOX中場的他只是「不俗」而已，值得為佐真奴而限制簡迪的流動性，與陣式的轉變嗎？ 為了佐真奴而維持在4-3-3的前題下，沙利以巴克里換高華錫（或相反）、翼鋒換翼鋒（韋利安換柏度），是硬頸的表現。

沙利的陣式及換人都受制於愛將佐真奴及希古恩。（路透社）

足總盃出局對車路士打擊不大，不過油王看在眼裏，負阿仙奴、般尼茅夫及曼城後，陣式及用人竟然沒有明顯改變，沙利又如何解釋？足球世界成績就是一切，不能像FOOTBALL MANAGER般輸波Load到贏波。沙利的堅持在拿玻里贏得掌聲，但車路士球迷的噓聲，已證明不能再固執下去。

英超直播賽程（按圖放大）