【中超】費蘭尼無悔離開曼聯　「我去中國不是為了錢」

費蘭尼在冬季轉會窗，由曼聯轉投山東魯能。這名比利時中場31歲就離開水平極高的歐洲戰場，轉戰中超被視為為了錢。 不過，費蘭尼辯稱自己是「為了新生活、新挑戰、新文化」才轉會，更指自己是在贏得尊重之下離開奧脫福。

31歲的費蘭尼早前以1040萬鎊，從「夢劇場」出走到中國。近日接受比利時傳媒訪問，被問到會給今次轉會什麼評分時，費蘭尼直言：「山東魯能多年來都對我有興趣，我亦感到是時候接受新挑戰、新文化及新生活。你們應看看球會的醫療設施及訓練設施，我喜歡這地方。如果有亞冠比賽的話，一周雙賽休息時間不會比曼聯時多，當然兩者強度不一樣。」

「爆炸頭」不再的他又指，現在是最佳時間：「到我34歲時才去中國，那時已經太遲了。」

費蘭尼認為現時到中超闖一闖是最佳時機。（Getty Images）

費蘭尼已準備好新挑戰。（Getty Images）

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不留戀歐洲足球

來到一個完全不熟悉的地方，但費蘭尼不後悔自己的決定：「我大可以加盟一支歐洲球隊，在那裏擔任主力兩年，但在英超10年踢了350場比賽後，我感到自己準備好了這一步（轉戰中超），很高興下了這決定。」

2008年由標準列治過檔愛華頓，費蘭尼認為自己為比利時球員打開了英超大門，奮戰多年只欠一個英超冠軍。費蘭尼指就算再轉會，目的地只得一個：「我不會發夢重言歐洲頂級聯賽了，但可能會重返比利時吧。」有傳於中國周薪達23.5萬鎊的費蘭尼又指不會在意批評，「若我聽從傳媒的話，在標準列治便會停下來。我受過很多批評，我很接受，在球會及國家隊，我的質素一直受到尊重。」

費蘭尼自稱在曼聯已贏得尊重。（Getty Images）

一直為曼聯盡心盡力

費蘭尼2013年由愛華頓轉投曼聯，一直都未完全得到球迷歡心，但他堅稱：「在曼聯第一季確是過得艱辛，但我離開時是個受尊重的球員。我一直都為了這球會盡心盡力，參加了不少比賽，亦入了不少重要入球。」

「我一直都為了這球會盡心盡力，參加了不少比賽，亦入了不少重要入球。」（Getty Images）

費蘭尼不時被前紅魔主帥摩連奴委以重任，但自後者去年12月被炒後，這名比利時國腳前途亦變得不明朗，最後於1月走人。費蘭尼認為就算摩帥留在曼聯，亦不等於自己不會轉會。

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