【賀歲盃】費蘭尼因傷離港無緣獻技　山東主帥：本來不應到香港

豬年賀歲盃參賽球隊之一的山東魯能，日前宣布從曼聯羅致比利時中場費蘭尼，這名中場悍將昨天（3日）隨山東來港，卻在同晚離開香港，惹起球迷議論紛紛，原來他已返回比利時療傷。

費蘭尼昨午隨山東魯能由廣州來港後，下午未有參與訓練，晚上出席賽會舉行的歡迎晚宴亦來去匆匆，未到半途已先行離場，同晚更有球迷攝得他現身香港國際機場，疑似離開香港，一度傳出他未及辦妥工作證故提早離港。

球迷昨晚攝得費蘭尼現身於香港國際機場，更惹起未辦妥工作證的疑雲。（網上圖片）

山東主帥解畫：球員的健康最重要

山東魯能今午（4日）在香港大球場作賽前操練前，主教練李宵鵬與前鋒柏利一同出席賽前記招，李宵鵬就此解畫：「費蘭尼在為曼聯上陣的最後一場比賽中，小腿二級拉傷了，這一次本來也不應該到香港，他後廣州就可以直接回到比利時了，因為這個比賽的重要性，我們也特別邀請他到香港跟球迷見面，再回比利時接受一個小小的治療。」他並指出，費蘭尼需過一段時間才能歸隊。

山東魯能主教練李宵鵬強調費蘭尼的健康，是他首要考慮的因素。（李澤彤攝）

香港球迷無緣在大球場見證費蘭尼為山東魯能作處子戰，固然可惜，不過李宵鵬強調球員健康是優先考慮：「他能加盟，我們當然十分高興，但是對於比賽和隊員的健康，他的健康比什麼都重要。」柏利則表示，希望能把握今次賀歲盃操起狀態，並為球迷獻上精彩比賽。

山東魯能柏利身形高大，魯能當然使用他的身高優勢，高空攻勢衝擊對手。（李澤彤攝）

山東連續兩日都開放全課操練予球迷拍攝，不同於昨日僅僅輕抒腳頭，今日大軍主要針對戰術作準備，主要針對角球及死球操練，身高1米94的中鋒柏利自然成為重心，似乎希望以高空轟炸向奧克蘭城進襲。

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期望再度奪得賀歲盃的奧克蘭城，操練後由隊長貝拉加及主教練泰貝歷斯出席記招，泰貝歷斯坦言能跟山東魯能交手，於奧克蘭城上下極為重要：「跟這樣出色的球隊較量，可體會平日在本地聯賽沒有的水平和對抗性，我們會好好珍惜這機會。」

談及柏利，泰貝歷斯再道：「跟世界級球員較量是很大壓力的，他是頂級球員，而我們不單需要阻止他一個，更要應付其他球員，但這也令我們更有推動力。」

奧克蘭城的主教練泰貝歷斯出席記招時，表示與山東魯能交手對球隊十分重要。（李澤彤攝）

貝拉加則直言會全力抵抗山東強攻：「柏利為山東取得很多入球，山東在亞洲也是強隊，他們身體質素很好、擅長兩翼側擊。要頂住他們給予的壓力，再找方法進攻，無論如何我們會盡力而戰。」