【英超】ViuTV免費直播今季3場賽事　周六99台播般尼茅夫對狼隊

ViuTV宣布，旗下99台及網絡平台本周六將播放般尼茅夫對狼隊的英超賽事。雖然戲碼不算吸引，但對球迷而言，總算是個喜訊。

2018/19賽季進入最後1/3賽事，在英超餘下12輪賽事之際，ViuTV突然宣布為球迷送上「豬年第一份大禮」──今季在 ViuTV 99台 以及 網絡平台播放三場賽事，而2019/20賽季更會有10場賽事直播，即是在賽季中，平均每月播一場賽事。

本周六（23日）將會是99台首場免費英超直播，可是般尼茅夫和狼隊吸引力不強，這份「大禮」的選擇令人費解。

ViuTV 99台本周免費播放般尼茅夫對狼隊英超賽事。（Getty Images）

ViuTV在社交平台宣布，免費播放今季3場英超賽事。（ViuTV Facebook截圖）

本周英超免費直播： 般尼茅夫對狼隊 2月23日（周六） 10：50pm ViuTV99台及網絡平台

查看本周賽程，周六早場是般尼對熱刺，11點場是般尼茅夫對狼隊、紐卡素對哈特斯菲，尾場是李斯特城對水晶宮，各場份量差不多，只有熱刺一隊前列爭標份子。然而周日有曼聯對利物浦的雙紅會大戰，另一場也有阿仙奴對修咸頓。

無論如何，有免費直播是件好事，只希望餘下兩場免費波可以是更具吸引力的賽事。

英超第27輪賽程