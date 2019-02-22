【桌球】世界單局限時賽　14歲小將一秒之差僅勝華達拿（有片）

世界桌球單局限時賽（Shoot Out）首圈，出現近年最驚險一役。14歲比利時小將馬頓斯（Ben Mertens）因10分鐘時限，以60︰59險勝差一點就打到粉紅波的老將華達拿（James Wattana）。

世界桌球單局限時賽（Shoot Out）一局定勝負，每局10分鐘。開賽頭5分鐘，球手需在15秒內出Cue，最後5分鐘減至10秒。

馬頓斯鬥華達拿時先開紀錄，再拉開至26︰0。曾經世界排名第三的華達拿要戰至局中打入中袋紅波才開齋，他接連得分反先31︰26。馬頓斯緊接重拾優勢，以46︰31領前，這名14歲小將再打入兩紅、一黑、一藍，拉開至60︰31。落後29分的華達拿打入袋口紅波後急起直追，但打入藍波後因白波未停定就完場，未能趕及打粉紅波，只能以59︰60僅敗。

馬頓斯（Ben Mertens）因比賽時間完結，僅以1分之差險勝華達拿。（網上圖片）

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緊張關頭在4分15秒起

憑外卡參賽的比利時小將馬頓斯（Ben Mertens）賽後接受訪問時，腼腆地說︰「瘋狂，勝利很美妙，只是一秒之差，首先是享受比賽。他是我其中一個偶像，我之前幾周與他一同練習獲益良多，很期待下一場賽事。」

首輪部份賽果（按圖放大）