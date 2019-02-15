【桌球】泰國球手沙安簡職業生涯首嘗147　奧蘇小丁爆冷出局

桌球威爾斯公開賽第3圈，泰國球手沙安簡（Noppon Saengkham）在「一哥」沙比（Mark Selby）手上，打出職業生涯首次147！儘管他只贏得一局，終以1：4敗陣出局，但沙比賽後盛讚沙安簡的147完美無瑕。

在英國時間昨日（2月14日）的桌球威爾斯公開賽，26歲的泰國球手沙安簡在第3圈挑戰世界排名第一的沙比。沙安簡首局吞蛋大敗，沙比打出century break的107度，以107：0大勝。

沙安簡雖然靠147一度追成局數1：1，但最終被淘汰。（視覺中國）

然而，沙安簡之後以一局精彩的147回擊沙比。沙安簡在第2局先開波，經過幾棒拉鋸，當沙比打失紅波後，沙安簡輕鬆打入紅波，之後梅花間竹地打入黑波、紅波，直至清光枱上全部15個紅波，手感火熱。他按次序再清顏色波，最後冷靜打入黑波，完成職業生涯首次147！全場掌聲雷動，有些觀眾更站起來拍掌，沙安簡激動地振臂，露出勝利的燦爛笑容，之後與沙比握手，接受祝賀。

沙安簡（右）打出147後，第一時間與沙比握手。（視覺中國）

+ 2

沙安簡打出147片段：

沙比對沙安簡全場片段：

不過，沙安簡未能乘勝追擊，沙比第3局贏100：45，到第4局更再打出一棒破百的115度，贏127：0。到決定勝負的第5局，沙比贏78：16，最後以局數4：1擊敗沙安簡。沙比賽後表示，他跟沙安簡是老對手，多次交鋒，「沙安簡是個頂級球員，他的147完美無瑕。我從沒有想過自己一定贏，參加得這個比賽，就知對手全部是優秀的球手，一定不會有百分百把握勝出。」

世界排名第一的沙比在第3圈晉級。（視覺中國）

誠如沙比自己所言，他在同日的第4圈爆冷出局。沙比在第4圈遇上伊朗的維法爾（Hossein Vafaei），兩人棋逢敵手，爭持激烈，雖然沙比一度領先局數3：2，但維法爾連贏88：6及66：58，以局數4：3力挫沙比。

不過，同日的第4圈，沙比（圖）就不敵伊朗的維法爾。（視覺中國）

昨日爆冷出局的球手還有丁俊暉及奧蘇利雲，「火箭」奧蘇在第3圈以2：4不敵瑞士的烏辛巴治（Alexander Ursenbacher）。雖然奧蘇首局打出其生涯994次century break，但22歲的烏辛巴治沉着應戰反勝。

瑞士的烏辛巴治（圖）擊敗奧蘇利雲。（視覺中國）

烏辛巴治賽後十分興奮，他說：「雖然知道只要把握好機會，就有可能做到，但我的確沒有期望自己能夠擊敗他。現在的感覺非常好！這是我最重要的勝利！如果你打得好，勝利自然來。雖然我現在充滿信心，但在之後的比賽，如果我失去專注，就無法再進一步。」

至於丁俊暉就在第4圈以1：4遭祖奧干洛（Joe O'Connor）淘汰。

奧蘇雖然首局打出century break，頭威頭勢，但最終被淘汰。（視覺中國）

奧蘇利雲對烏辛巴治全場片段：