【D1田徑．旅港開平．趙柏賢】帶傷出戰　寫下畢業前最熱血故事

趙柏賢，去年男子A Grade 110米欄銀牌得主，與金牌失諸交臂，他矢志翌年捲土重來，豈料一次傷患，令他狀態直插谷底。 拖著傷患纍纍的身驅，趙柏賢將於今年港九區D1中學校際田徑比賽，出戰110米欄及跳高，希望在自己最後一年學界生涯，最後一次為旅港開平商會中學爭取分數。 如能繼續跑，都必須跑下去。

旅港開平中六生趙柏賢。（朱潤富攝）

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來到中學生涯最後一年才於訓練受傷，趙柏賢（Cyrus）頓感可惜，「九月拉傷股肌後，練習途中痛楚不少，有段時間需要中止練習，之前訓練效果盡失，狀態大跌，現在每次比賽都要忍痛跑，完全不能發揮出最好表現。」Cyrus想過放棄，但最後選擇重新出發，還是對旅港開平的一份熱枕，「今年學校情況不算好，有機會跌出頭三，希望盡自己最後一份努力，為學校爭取最後些微的分數。」忍痛出戰，趙柏賢為校鞠躬盡瘁。

雖然忍痛上陣，但趙柏賢為學校依然無怨無悔。（朱潤富攝）

將個人目標定為頭三，帶傷出戰的Cyrus又能否跨過傷忠的高欄？（朱潤富攝）

跌出頭三的教訓 激起全隊鬥志

對於學校頭三席位出現危機感，皆因前年更曾以第四完賽，「中四那年我們不敵九龍華仁書院，僅排第四。賽前我們完全沒有想過會跌出頭三，公布成績時驚聞惡耗，全校都非常沮喪。」知恥近乎勇，一年失敗的經驗反令旅港開平田徑隊更加團結，「去年大家都不想再跌頭三，所以前所未有地努力訓練。以前田徑隊很少機會全隊一起練習，但去年開始便經常全員訓練，校內亦會舉辦誓師活動及拍攝學界宣傳短片，這些活動都能夠凝聚大家，讓我感受到田徑隊就像一個大家庭般。」

訪問當日，旅港開平全校田徑隊都在九龍仔運動場訓練。（朱潤富攝）

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去年失金 變成長契機

去年，旅港開平最終重返第三，成為趙柏賢最難忘的一屆學界D1田徑，亦是讓他成長最多的一年，「上年期望自己能夠奪得（110米欄）金牌，故給予自己許多壓力，結果決賽被壓力拖垮，表現非常差，衝線後壓力一下子『爆煲』，立即大哭。」心碎的經歷卻令Cyrus上了人生重要一課，「這次經歷讓我明白──比賽歸比賽，但我應該放鬆自己，享受比賽，才可以投入比賽，發揮最好的表現。」柏賢失金，焉知非福，從田徑中成長，該是他跨欄路上的最大收獲。

去年為趙柏賢的高峰期，可惜被壓力拖垮表現。（朱潤富攝）

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也許趙柏賢今年未能創造出個人最佳成績，帶傷上陣的他或許未能名列前茅。為校忍痛出戰將成為他於學界賽場的最後回憶，足以證明這名中六生對旅港開平最切心的情懷。

背負開平田徑的名號，趙柏賢矢志為學校力保頭三。（朱潤富攝）

記得留意我地《01體育》會網上直播3月8日既決賽日，到時除左HK01 app同我地網頁會準時9點有得睇，旺角波鞋街 @THEFORESTHK 11點開始都會同步喺廣場以大熒幕直播 🔥 就是要搏盡！

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港九區D1中學校際田徑比賽​ 賽事資訊

地點：灣仔運動場

第一日：27/2/2019

第二日：5/3/2019

決賽日：8/3/2019 （01體育全日直播）

01體育網上直播「港九區D1中學校際田徑比賽2019」

日期：2019/3/8

時間：0855-1130 學界D1田徑決賽日 (上午比賽)

1255-1600 學界D1田徑決賽日 (下午比賽)

收看直播及重播方法：

網站

https://www.hk01.com/zone/3/%E9%AB%94%E8%82%B2手機及平板電腦

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