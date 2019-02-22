【冰球】最痛食波餅變頭槌開紀錄　颶風隊長止血後再入球奠勝

在眾多球類運動中，食哪種球的波餅最痛？ 在昨晚的NHL，颶風隊（Carolina Hurricanes）以4：3贏美洲豹隊（Florida Panthers）中，颶風隊隊長祖斯甸威廉斯（Justin Williams）在第1節食波餅，頭槌頂入，為球隊先開紀錄。雖然他被省中後痛苦倒地，但離場治理後，能夠入場再戰，並在第3節射入奠勝一球。

在美國時間昨晚（2月21日）的NHL比賽，颶風隊鬥美洲豹隊。在首節的5分12秒，颶風隊靠一個有趣的入球開紀錄，柏斯（Brett Pesce）的射門雖然看來不中目標，但省中門前的隊長祖斯甸威廉斯。儘管祖斯甸威廉斯轉臉躲避，但反應不及食波餅，登時痛苦倒地。

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祖斯甸威廉斯（左）在首節食波餅後倒地，出場治理。（美聯社）

祖斯甸威廉斯食波餅逐格睇：

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祖斯甸威廉斯食波餅片段：

然而，祖斯甸威廉斯的臉將冰球改變方向，好像頂頭槌般撞入門中，在對方門將列美亞（James Reimer）右邊入網，攻入今季個人第16球。祖斯甸威廉斯這球可說是冰球場上最痛的入球！他被省中後鼻部受傷，離場治理，幸傷勢並不嚴重，當止了鼻血後，他重新入場，繼續比賽。在第3節，祖斯甸威廉斯更攻入今場個人第二球，助颶風隊奠定4：3勝局。

祖斯甸威廉斯其後復出入場，並在第3節射入奠定勝局入球。（美聯社）

37歲的祖斯甸威廉斯賽後笑言：「感謝神，幸好是柏斯，如果是其他人，我應該會被打斷顎骨。十分幸運，這球入了。」颶風隊教練拜特阿莫（Rod Brind'Amour）則說：「我給予第3節所有球員滿分！祖斯甸，他打出一場無與倫比的比賽，他被重擊了，但他是一切的催化劑，大家跟隨他，在他帶領下取勝。」

祖斯甸威廉斯（中）在第3節入球後與隊友慶祝，見到他鼻中還有止血的綿條。（美聯社）

全場比賽精華：