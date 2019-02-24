【大專籃球】 內向的主角　鄺錦昌來年撐起港大

一度落後十數分的香港大學，冒出一個鄺錦昌，「And 1｣ 和三分命中，將球隊起死回生，連教練翁金驊都禁不住鼓掌。 最後的關鍵時刻，港大咬不住勝利，鄺錦昌卻說是缺了一個自己。

港大落入名次賽的首仗面對去屆冠軍理工大學，首兩節兩隊比數一直未能拉開，但港大中段被對手打出一波猛攻，拉開13分。

港大慌張、感覺群龍無首之際，鄺錦昌總能在球隊低落時穩住軍心，最後66：71不敵理大，也難怪他會有一絲自責。

大專籃球：他沒有「球星格」，卻想要有球星般的表現：「如果可以我想得分多一點……」（張倩儀攝）

大專籃球：鄺錦昌在球隊需要的時候站出來，最後一次「And1」和一球三分都未能保住勝利。（張倩儀攝）

總是靦腆的笑，也說不出包裝完美的答案，一言一行一點都不像剛在場上轟入22分的他。

「我今年Year1。」我心想：才第一年大專？這更不像。

大專籃球：從綠葉到主角，鄺錦昌也笑說自己要改變的不止技術，而是心態和性格。（張倩儀攝）

曾經是聖若瑟英文中學打入精英賽八強的班底之一，現在的他不甘只當一塊綠葉，「以前有隊友主導，我可能就是做工兵更多。」

一句起兩句止，有時候想不到怎麼回答也就搔搔頭。「其實翁sir也想我做一個領導的角色，企出來多一點。」，他又尷尬笑了一下，「可能是性格關係，還是未夠。」

大專籃球：不過第一年大專，鄺錦昌還有很多機會讓人看見他，看到他成為一個真正的主角。（張倩儀攝）

洗走學界的輔助者角色，要如何調整個人心態才是難題。

「我們沒有球星，所以打團體籃球，如果可以有一個人站出來就更好。」「那應該是你吧？」我笑說。「對，我也想。」

大專籃球：「只差一點點，如果爭一口氣也許會贏」鄺錦昌笑笑地說。（張倩儀攝）

「其實我真的很想很想做到，但會覺得自己信心不足，技術也不足。」大家都對他有期望，就只看自己的造化，「這是一個給我做『星』的機會，但首先做好自己，才能讓人發現我，看到我。」

他口中的「好想好想」已經是性格轉變的第一步，至少他敢想：「這一場大概是好開始吧哈哈。」才第一年，只不過是一個開始。