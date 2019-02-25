【英聯賽盃】摩連奴評論車路士換人事件　「令我感到傷心」

阿列沙巴拿加在英聯盃決賽，拒絕被沙利以卡巴尼路換出演變成鬧劇，雖然事後將帥二人都稱只是誤會，但仍是引來不少評論。 前車路士領隊摩連奴亦有自己看法，對該名西班牙籍門將又讚又彈。

阿列沙巴拿加在英聯盃決賽對曼城加時最後階段，本應由卡巴尼路入替，但堅持拒絕離場，擾攘約3分鐘，終以沙利收回換人指令作結，「藍戰士」最後在互射12碼階段落敗，曼城捧走今季首冠。

阿列沙巴拿加拒絕離場引起爭議。（路透社）

沙利賽後以「誤會一場」淡化事件。（路透社）

沙利當時怒不可遏，將手上的筆記擲在椅上，更一度想離開球場，最終回到席上指揮。這名意大利教頭賽後堅持一切只是誤會：「我說的真是事實，這是一場誤會，當時我見他已經抽筋了，所以才會想換人，因為我不希望由一個抽筋的門將守12碼。」

摩連奴指車路士門將不應令主帥及副手難堪。（路透社）

讚Kepa有個性

摩連奴被問到對事件有何看法時，2015年第2度離開車路士的他這樣說：「我不喜歡看到他令到主帥和副手（沙利及蘇拿）在場邊這樣難堪，這令我感到傷心。」曾領車路士三奪英超冠軍的摩帥又說：「幸好我從未遇過這樣的事。」

摩帥讚阿列沙巴拿加堅定且有信心。（路透社）

不過，摩帥又讚「Kepa」有個性，指這名7100萬鎊門將，只是一心想幫助球隊：「阿列沙巴拿加告訴大家自己充滿信心，想告訴大家他堅決不移，想在互射12碼時有表現，這一點我很喜歡。」

阿列沙巴拿加在twitter，亦公開表示自己未有任何違背主帥指令的意思，一切都是溝通發生錯誤，自己完全尊重沙利及其權威。