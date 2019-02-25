【英聯賽盃】曼城互射12碼挫車路士衛冕　沙利換人鬧劇成賽後焦點

昨晚（24日）緊接「雙紅會」上演的英格蘭聯賽盃決賽，由衛冕冠軍的曼城對車路士爭奪錦標。兩軍在法定時間打成平手，加時亦未有紀錄，雙方以互射12碼定勝負，結果車路士在佐真奴及大衛雷斯射失下，以3：4不敵曼城。 另外，車路士主帥沙利在加時中，與門將阿列沙巴拿加的調動鬧劇，亦成為今仗的焦點之一。

車路士上次與曼城於聯賽交手，慘遭對手狂數0：6，今仗未有重演大敗，兩軍全場合共製造20次攻門，但僅3球命中目標，車路士更全場未錄得中目標埋門。

兩軍踢足120分鐘都未能攻破對方大門，需以互射12碼分勝負。車路士在首五輪12碼中，佐真奴及大衛雷斯分別射失，而曼城僅得利萊辛尼射失，結果以4：3擊敗車路士，順利衛冕聯賽盃冠軍。

曼城12碼擊敗車路士，衛冕聯賽盃錦標。（路透社）

佐真奴射失12碼，加上其後大衛雷斯同樣宴客，使車路士不敵曼城，與聯賽盃錦標擦身而過。（路透社）

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車路士的門將阿列沙巴拿加在加時期間落地撲救阿古路的攻門時受傷，需要軍醫入場檢查。主帥沙利隨即希望後備門將卡巴尼路入替，但阿列沙巴拿加拒絕被換出，不斷以手勢向場邊示意，使沙利出現極尷尬一幕。沙利其後惱羞成怒，向後備席大發雷霆，結果阿列沙巴拿加「如願以償」未有被調離場；沙利一度憤而步向更衣室，但最終折返。

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Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019

阿列沙巴拿加拒絕被換出，尷尬的一幕使沙利大發雷霆。（路透社）

在比賽結束後，沙利與阿列沙巴拿加各自為在場上的火爆場面解話。該名意大利主帥表示，當中出現「極大誤會」才引致是次換人鬧劇，他說：「我當時看到阿列沙巴拿加倒地後，一心只想到換人，但當軍醫走到場邊時，我才清楚知道他的情況，而他在其後證明身體狀況並無大礙，這是一個極大的誤會。」

沙利見阿列沙巴拿加受傷時，隨即準備以卡巴尼路入替。（路透社）

另一「當事人」阿列沙巴拿加，亦異口同聲表示今次是一場誤會，並指毫無半點違反沙利意願的念頭，「這確實是一場誤會，沙利以為我未能繼續作賽，我不斷向場邊表示我可以繼續留在場上，直至軍醫向沙利報告我的狀況。我從頭至尾亦無半點不遵從沙利指令的想法，純粹只是一場誤會。」