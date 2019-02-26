【乒乓球】日本名將水谷隼戴黑超戰聯賽　不排除國際賽繼續用

在馬拉松及沙灘排球等戶外比賽，常見運動員戴太陽眼鏡，因為他們有機會在比賽期間接觸到刺眼陽光。不過，日本乒乓球手水谷隼竟在日前戴「黑超」比賽！他解釋視力沒有問題，但他認為賽場燈光太光，影響發揮。

在前日（2月24日）的日本乒乓球聯賽（T League），水谷隼代表KM東京鬥岡山，他的造型引起關注。這名29歲日本球手戴上「黑超」出戰，一度令人擔心他的眼睛出問題。不過，他與大島祐哉拍檔男雙，以2：1擊敗平野友樹/吉村真晴，他還在單打以3：0輕取吉村真晴，表現穩定。

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水谷隼在日前的T聯賽中戴「黑超」上陣。（互聯網）

為何在室內比賽戴「黑超」？水谷隼解釋，這是場地燈光問題。他說：「在2013年的時候，覺得賽場上的白色燈光與白色的乒乓球重疊在一起，令我看不清楚乒乓球。去年在全日錦標賽時，我也因此受到影響。我的視力沒有問題，只是現在乒乓球場的燈光太光了，不利運動員比賽。」

水谷隼表示近年多次受到場地燈光太光所困擾。（Getty Images/資料圖片）

水谷隼還表示，除了白色的燈光外，場邊的顯示屏上的白色文字，也會影響到他，有時見到乒乓球及顯示屏上文字重疊。水谷隼說：「像有架車在半夜對你開大燈，而你要在這個環境中看到一顆白色波。比賽時，我常常因為燈光及LED屏幕而看不到球，等我看到的時候，球已經來到我這邊的枱上。」水谷隼認為戴了「黑超」後，這個問題大有改善，不排除在未來的國際比賽上繼續戴「黑超」。

水谷隼戴「黑超」比賽片段：