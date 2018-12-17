【乒乓球】為2018畫上完美句號　杜凱琹：冠軍助走過樽頸

今夏舉行的印尼雅加達亞運會，港人原對當時世界排名第10的黃鎮廷寄予厚望，惟最終這位香港「一哥」未能衝擊獎牌，於男單、男雙及混雙賽均黯然出局。 短短3個多月後，黃鎮廷在韓國舉行的國際乒聯巡迴賽總決賽勇奪1金1銀，成績讓球迷喜出望外，是甚麼令他及時調整心態？

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷及杜凱琹，日前在年終賽決賽直落三局橫掃韓朝組合，奪得國際乒聯史上首面總決賽混雙金牌，黃鎮廷其後再夥拍隊友何鈞傑出戰男雙，結果僅負獲銀，成績及表現令人眼前一亮，不過他仍記得3個月前的亞運失利。

黃鎮廷（中）於年終賽雙喜臨門，他稱賽前只想「搏」，盡力地打好每一場。（袁志浩攝）

黃鎮廷稱亞運後發現自己在場上有些事不敢做、信心亦未足夠，因此於回港後迫自己改變，方法是於場外輕微調整生活習慣。「有些事平時自己很少去做，例如執屋令房間變得整齊，現在會做得較頻密。」做家務都會讓成績改進？其實是因為過程中會提高對自己的要求。「可能只有自己才會察覺那種心理上的影響，亞運期間有時腦袋會變得空白，不過這次場上思路很清晰，全程投入，或許是突破的關鍵。」

冠軍助走過樽頸 來年單打尋突破

黃/杜的混雙組合過去只曾於2015年的世界賽中奪銅，黃鎮廷坦言年終賽始終是大賽，捧盃後信心大增，兩人對彼此都有更多了解，有助培養默契。問到奪金的意義，他笑言這會令更多對手花時間研究自己打法，未來比賽或更具壓力，反而拍檔杜凱琹卻稱，錦標助自己走過「十字路口」。

杜凱琹說在剪髮時睡着了，醒來才發現前陰頭髮染了粉紫色，她笑指感覺有點「MK」，能吸引別人目光：「就算唔識都望吓我。」（袁志浩攝）

「前兩屆世界賽或今年初的成績亦不太好，公開賽很早段便出局，感覺沒有很明確的方向，像來到了樽頸位。這次最後關頭才獲得混雙資格，8強及4強都打足5局，並在落後下反勝，決賽又贏得輕鬆，所以非常開心。」以混雙金牌完結2018年，黃鎮廷及杜凱琹均對穩定的雙打成績感到滿意，惟兩人仍異口同聲表示，要好好檢討單打項目的發揮，於來年再尋求突破。

香港乒乓球總會特別向教練團致送花束，總教練陳江華（左二）談及東京奧運目標：「首先要入圍才可說獎牌。」（袁志浩攝）

東京奧運外圍賽改制 陳江華：挑戰性更大

香港乒乓球隊總教練陳江華樂見球員愈趨成熟，他認為兩人早前到日本參加當地聯賽，有助磨練心志，現時即使遇上逆境亦未有陣腳大亂；他又同時讚揚黃鎮廷與何鈞傑的男雙組合，技術不比2004年雅典奧運奪銀的「乒乓孖寶」李靜及高禮澤差，相信未來改善心態仍是衝擊獎牌的主要條件。

港隊明年4月會出戰世界賽，而東京奧運外圍賽將在2020年1月展開，陳江華透露這次外圍賽會改制，以團體賽形式進行，6大洲冠軍及主辦國將自動晉級，港隊要與世界列強爭奪餘下9個席位，而取得席位的國家及地區，才有資格派出兩名球手參加單打賽事，令港隊入圍難度大大提升。

黃/杜若明年年終賽再取得資格，除力爭衛冕外，殺入混雙前四亦可確保東京奧運一席位。（ITTF圖片）

「這是很大的挑戰，以前計排名，杜凱琹及李皓晴坐着亦可入圍單打，現在一個賽事便決定所有命運，生死戰令球手壓力大增。我們會以賽代練，讓他們在比賽中更易發揮到應有的技術，加上球員有年齡上的優勢，仍對入圍有信心。」陳江華補充，混雙將另設奧運資格賽，主辦國日本及2019年終賽的前四名球隊將直入奧運，其餘席位則於2020年的各站公開賽中爭奪。