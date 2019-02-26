【英超】李斯特城即將公布羅渣士接任主帥　周日首領軍戰屈福特

些路迪領隊羅渣士（Brendan Rogers）與李斯特城的合約談判順利，預料24小時內公布接任因佩爾（Claude Puel）近日被辭退而懸空的主帥一職。

上季起帶領李斯特城的佩爾，積極令球隊班底年輕化，大膽起用一眾小將。可是他跟陣中王牌占美華迪關係不佳，甚至將這位隊中頭號射手貶落後備。他跟球員及球迷關係不佳，加上近6場聯賽5負1和只得1分，周日（24日）主場1：4大敗予水晶宮後隨即被炒。

辭退佩爾後，即傳出球隊有意由羅渣士接任的消息。些路迪本無意放走這位功勳主帥，但至周一（25日）終在不情願的情況下，作出成人之美，讓羅渣士與李斯特城傾談，《衛報》指而各方面已達成初步協議，羅渣士會在24小時內落實加盟。

羅渣士預日內離開些路迪，接任李斯特城主帥一職。（Getty Images）

羅渣士在蘇格蘭兩年半以來，為些路迪贏盡錦標。（Getty Images）

些路迪發出聲明，指出「白蘭頓（羅渣士名字）認為今次是一個他希望嘗試的機會」。這支蘇超班霸尊重他的意願，讓他與李斯特城傾談。他離隊後，前主帥連儂料將頂替他的職務至季尾，周三作客赫斯的蘇超聯賽，則會由一隊教練約翰堅尼地暫代。

現年46歲的羅渣士，球員生涯未展開已受膝部傷患影響，年僅20歲已轉任教練。在雷丁當教練的同時，他在非聯賽球隊踢過數年。之後他曾旅居西班牙一段日子學習不同執教方式和戰術風格，至2004年獲摩連奴賞識，出任車路士青年軍教頭，兩年後升任為預備組主帥。至2008年11月他加盟當時在英超的屈福特，首次當上主帥。之後他曾返回母會雷丁，但他的成名作必定是帶領史雲斯成為首支升上英超的威爾斯球隊。

羅渣士曾因些路迪未能羅致具實力的球員，對董事局表達不滿。（Getty Images）

他帶領史雲斯的表現吸引利物浦注意，接替杜格利殊成為主帥。2013/14球季，他一度帶領球隊非常接近紅軍首個英超聯賽錦標，可惜最後階段球隊表現失準，終與冠軍無緣。即使他令紅軍再次踢出賞心悅目的進攻足球，最後因戰績未如理想季中被炒。

敗走英超後，他在蘇格蘭打出一片天空，兩季半以來，兩度奪得蘇超和蘇格蘭盃，並三度贏得蘇格蘭聯賽盃冠軍。贏得7隻獎盃後載譽重返英格蘭球壇，他今次會為英超帶來什麼新衝擊？