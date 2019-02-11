【英超】熱刺3：1勝李斯特城　占美華迪悲喜交集的一天

英超「三哥」熱刺主場迎戰李斯特城，這場峰迴路轉的比賽一度由占美華迪扳平，但熱刺最終由基斯甸艾歷臣和孫興慜各入一球，有驚無險3：1擊敗對手全取3分，僅落後榜首5分。

熱刺在主將哈利卡尼和迪利阿里繼續因傷倦勤下，繼續由孫興慜夥拍洛蘭迪攻堅。李斯特城則先收起「Big 6」殺手占美華迪，由迪馬雷格雷打單箭頭。

甫開賽雙方已互有攻勢，不過先開紀錄的，卻是一位守將。熱刺憑一次角球機會，守將達雲臣山齊士（Davinson Sánchez）接應艾歷臣傳中頭槌破網，領先1：0。

守將達雲臣山齊士（Davinson Sánchez）接應艾歷臣傳中頭槌破網，熱刺領先1：0。（Getty Images）

李斯特城中場占士麥迪臣在禁區內被維頓漢絆倒，球證直指十二碼點。（Getty Images）

華迪十二碼宴客

李斯特城落後下傾力反撲，可惜一眾球員在熱刺門前連番失機。戰至58分鐘，李斯特城有一次扳平的黃金機會，中場占士麥迪臣在禁區內被維頓漢絆倒，球證直指十二碼點。

當麥迪臣拿着皮球預備主射之際，已在場邊的華迪同時間後備入替。就是這樣，操刀任務交回這位李斯特城頭號創子手身上，可是華迪的十二碼被熱刺門將洛里斯撲出，成為比賽轉捩點。

華迪入場第一腳波就是主射十二碼，結果被熱刺門將洛里斯撲出。（Getty Images）

華迪入場第一腳波就是主射十二碼，結果被熱刺門將洛里斯撲出。（Getty Images）

艾歷臣的世界波

下一個攻勢，艾歷臣便在李斯特城的禁區頂以一記勁射「收死」卡斯柏舒米高，這記「世界波」為熱刺拉開比數至2：0。

洛里斯撲出華迪的十二碼後握拳高呼。（Getty Images）

艾歷臣的世界波，為熱刺拉開至2：0。（Getty Images）

「關鍵先生」孫興慜

正當大家以為比賽已無懸念之際，78分鐘華迪接應右路地波傳中近門快腳撞入，追成1：2較接近紀錄，為比賽掀起高潮。



李斯特城瘋狂進攻，熱刺門前一度風聲鶴淚，惟球員埋門把握力令人扼腕，未能追平之餘，補時1分鐘還被孫興慜憑一次突擊得手，射成3：1完場，自亞洲盃歸隊後連續第三場聯賽有波入，協助球隊以60分穩坐聯賽第三位，落後榜首利物浦5分，保持爭標機會。

華迪近門撞入將功補過，但仍未能協助球隊扭轉敗局。（Getty Images）

李斯特城屢次失機

事實上，李斯特城今仗射門較熱刺更多，20次射門9次中框，幾乎是12射5中熱刺的一倍，除射失十二碼那球外，當中也有數次呈單刀之勢，最終落敗，只怪球員把握力不足。