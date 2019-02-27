【英超】普捷天奴批熱刺鬥心不足　認短期內要贏冠軍不易

熱刺今輪英超，作客車路士合演「倫敦打吡」，領隊普捷天奴承認球隊多年無冠，與心態有關，每每對名氣稍遜的球隊就出現鬥心不足的問題，又指要解決問題需要更多時間，「或要10年才可改變現狀」。

熱刺上輪英超意外不敵般尼，令普帥認為落後榜首6分的熱刺爭標無望，亦令他想起早前被屈福特擊敗的情景。2014年接任熱刺領隊一職的普捷天奴認為，球隊對排名較低的球隊，要尊重對手更專注作賽。「球員不能將每場比賽想成最重要一戰，令我感到意外。」普帥更認為要給更多時間讓球員成熟：「是否這種原因令我們成績停滯不前嗎？是的，我的擔憂正正就是對屈福特及般尼時發生的事，要改變（鬥心不足的）問題不只5年時間，有可能要用上10年去改變現狀。」

普帥指熱刺對排名不及他們的球隊有時會出現鬥心不足的問題。（路透社）

熱刺不敵般尼，普帥認為今季爭標已無望。（路透社）

普捷天奴稱在般尼一役過後，已跟球員「真誠地對話」，指球隊有時「揀波踢」：「對車路士要激勵球員很簡單，或者對阿仙奴（周六）、或多蒙特（下周二歐聯）。他不需要領隊跟你說：『噢，你需要人去鼓舞一下，』但在英超對般尼卻需要我這樣做。」

普捷天奴指需要更多時間去改善球隊表現。（路透社）

「不值得奪標」

普帥又指輸波就是輸波，不能用任何環境因素作藉口：「是因為對手的更衣室沒溫布萊的大？那是當然的了，但己隊仍是要尊重對手，全心全意作戰，展示出贏波的野心、態度。（對屈福特及般尼）我們沒有，如果我們沒有這種爭標心態，我們不值得贏冠軍。」

熱刺現時與榜首有6分距離。（路透社）

「這樣的比賽非贏不可」

普帥認為對下游球隊一定要贏，才有機爭標：「我為對般尼時，球隊沒有踢出應有態度感到沮喪。我們為爭奪英超冠軍而戰，已讓大家見到我們是支好球隊，有質素的球隊，但這樣不夠。要成為真真正正的爭標分子，這樣的比賽（對下游球隊）只許贏波，輸是絕不能接受。」