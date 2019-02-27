【英超】李斯特城宣布羅渣士出任領隊　賠償些路迪600萬鎊

英超球隊李斯特城昨日宣布，委任羅渣士為新領隊，簽約至2022年。據報李城為羅致羅渣士，向其前球會賠償了600萬鎊，而些路迪同日邀得名宿連儂出任暫代主帥。

李斯特城上周六以1：4不敵水晶宮，在過去周日解僱領隊佩爾，到當地時間昨日（2月26日）於官網宣布，委任前些路迪、利物浦、史雲斯主帥羅渣士（Brendan Rodgers）為新領隊，簽約至2022年。

重返英超執教的羅渣士說：「我會竭盡所能，令所有球迷為球會而自豪。」他表示能夠執掌李城是其光榮，他續說：「只要團結一致，我們會變得更強大，我期待與球員、職員及球迷一起努力，帶領球隊邁向正確的方向。」

01攝影團隊靚相已上載完畢 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

羅渣士與李斯特城簽約至2022年。（李斯特城Twitter）

李城昨晚英超以2：1贏白禮頓，仍由暫代領隊史東維爾（Mike Stowell）督師，而羅渣士則是座上客。比賽結束後，羅渣士才入更衣室，與球員見面。羅渣士會在下周日對屈福特的聯賽首次領軍。

羅渣士還帶同他在些路迪的教練團隊加盟，包括助教基斯戴維斯（Chris Davies）、一隊體能教練杜斯高（Glen Driscoll）以及一隊教練高路托尼。據英國《衛報》披露，李城向些路迪賠償了600萬鎊（約6200萬港元）。些路迪同日宣布，由名宿連儂（Neil Lennon）暫代帥位。

在昨晚主場對白禮頓的英超，羅渣士為座上客。（Getty Images）

46歲的羅渣士曾執屈福特、雷丁、史雲斯、利物浦等英格蘭球會，其中在2013/14球季，他帶領利物浦差點贏得英超冠軍，終得亞軍。離開紅軍後，他轉到蘇超的些路迪執教，帶領球隊橫掃國內各項錦標，贏得兩次蘇超冠軍、兩次蘇足盃冠軍，還有3次蘇聯盃錦標。

迪馬雷格雷（右）及占美華迪（左）各建一功，幫李城昨晚主場以2：1贏白禮頓。（Getty Images）

有球迷歡迎羅渣士加盟。（Getty Images）

利物浦領隊高普被問到羅渣士執教李城時，這名德國籍主帥笑言：「只要他不是執教愛華頓就可以，因為如果他教愛華頓的話，他會收回他的房子。我不認為李斯特近利物浦，相信他不會搬回來。」高普正在租住羅渣士的房子。

羅渣士（左）攜教練團隊加盟李城，包括前阿仙奴中堅高路托尼（右）。（Getty Images/資料圖片）