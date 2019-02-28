【羽毛球】香港首辦亞洲混合團體賽　港隊抽上籤未開賽先出線

兩年一度的亞洲羽毛球混合團體錦標賽，將於3月19至24日，於香港灣仔伊利沙伯體育館上演。賽事舉辦至今第二屆，參照蘇迪曼盃形式進行，並以香港羽毛球總會會長湯恩佳命名。大會今日（28日）舉行抽籤儀式，最終港隊被抽入僅得兩支球隊的小組，於賽制下提早確定晉級8強。 去年尾左肩受傷的港隊成員謝影雪透露，或可於是次賽事中復出，並正為5月開始的奧運積分賽作準備。

這次賽事有中國、日本、印尼及香港等11個國家或地區、合共157名運動員出席，每場比賽分男單、女單、男雙、女雙及混雙角逐，首屆比賽前年於越南舉行，並由日本奪冠。當時小組出局的港隊今屆派出伍家朗、李卓耀、張雁宜等16名一線球員出賽，今日進行抽籤後被安排於A組，同組有頭號種子日本，但於每組首兩名均出線8強的賽制下，未開賽已穩奪半準決賽席位，至於二號種子的中國隊則列入D組，將跟馬來西亞及澳門進行單循環賽事，爭奪出線資格。

賽事以香港羽毛球總會會長湯恩佳命名，大會特意複製獎盃，送贈予湯恩佳作紀念。（袁志浩攝）

為蘇迪曼盃練兵 何一嗚：輕裝上陣

港隊總教練何一嗚坦言直入8強雖算是「好籤」，但指若同組有多一支球隊，球員便可獲更多鍛煉機會。這次賽事大多球隊均未派出最強陣容應戰，以年青球員為主，桃田賢斗、石宇奇、諶龍及周天成等世界級球手皆缺席，惟何一嗚稱部份球隊實力不弱，期望港隊球員可輕裝上陣並發揮水準，為今年5月於中國南寧舉行的蘇迪曼盃練兵，他亦稱或會給予年輕球員更多上陣機會。

港隊抽得上籤，提早取得出線半準決賽的資格，球員及教練都笑言相當幸運。（袁志浩攝）

謝影雪康復進度理想 為爭奧運積分放棄做手術

自去年11月香港公開賽受傷後，一直未有參與正式賽事的港隊混雙代表謝影雪，今日亦與拍擋鄧俊文現身賽事記招，她透露目前康復進展已達八成，「近數個月主要做物理治療，練多一點肌肉，去保護左肩，避免再出現甩骹。我沒有選擇做手術，因為這需要半年時間復原，可能會令我錯過5月起爭取奧運積分的賽事。」

2019亞洲羽毛球混合團體錦標賽分組形勢： A組：（1）日本、香港 B組：（4）中華台北、印度、新加坡 C組：（3）印尼、泰國、斯里蘭卡 D組：（2）中國、馬來西亞、澳門 （括號內為種子排名） 2019亞洲羽毛球混合團體錦標賽賽事資訊： 日期：3月19至3月24日 地點：香港灣仔伊利沙伯體育館 門票：即日起在城市售票網公開發售，票價由40元至350元不等，3月19日（日場）及20日（日場）門票免費限量派發。

港隊總教練何一嗚（左四）希望球員可輕裝上陣，發揮水準。（袁志浩攝）

最近才開始重投訓練、作簡單手部運動的「阿雪」，預計最快可於此次賽事復出，但一切仍需視乎康復情況而定，「自己較其他球隊遲開季，這數個月沒有參賽，世界排名亦下跌（至15位），加上受傷後仍有陰影，很害怕會再出現甩骹，所以亦有點壓力。這次比賽想看看左手的情況，測試自己可打多少，增加之後比賽的信心。」這位女將對抽籤似乎亦感滿意，確定晉級下笑言自己於分組賽或可出戰女單，但她指日本最強的混雙組合、世界排名第3的東野有紗及渡邊勇大亦有參賽，若自己有機會出場，將面對頗大挑戰。

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