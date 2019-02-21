【羽毛球】李宗偉病癒後鐵定主場復出　率師弟一同角逐男單錦標

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馬來西亞羽毛球英雄李宗偉，因患鼻咽癌而暫別羽毛球場接近一年後有望復出。馬來西亞羽毛球協會公布參與馬來西亞公開賽的名單，李宗偉榜上有名，事隔一年以衛冕身份在主場回歸賽場，爭取東京奧運分數。

「拿督」李宗偉去年中驗出患上鼻咽癌，在去年7月中戰畢印尼公開賽後，暫別球場專心養病。李宗偉經歷大半年在台灣的治療後，鼻咽癌康復。大病初癒的「拿督」，在今年1月初重投訓練，讓身體逐漸拾回狀態。他不能操之過急，訓練量慢慢增加，李宗偉及教練團隊一直的目標是在今年4月的馬來西亞公開賽，主場出戰康復後首戰。

李宗偉在去年中後一直養病，4月的馬來西亞公開賽將會是他病癒後首戰。（資料圖片）

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馬來西亞羽毛球協會早前公布，主場出賽的名單，其中亦包括一眾球迷引頸以待的李宗偉，將與「師弟」李梓嘉及宋浚洋一同角逐男單賽事。李宗偉在去年的馬來西亞公開賽中，殺入決賽並擊敗桃田賢斗奪冠，使他能以衛冕身份在主場復出，相信對他自己及一眾馬來西亞的主場球迷而言，同樣是別具意義。

李宗偉在去年的馬來西亞公開賽中，主場擊敗桃田賢斗奪冠，今年將以衛冕身份於主場復出。（資料圖片）

馬來西亞羽毛球協會公布參賽名單，李宗偉率領兩名師弟在主場球迷獻技。（Twitter截圖）

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東京奧運的計分賽將於5月開始，換言之如李宗偉能於馬來西亞公開賽復出，如無意外將不會錯過任何一項奧運積分賽，對他爭逐第5次參加奧運十分重要。

李宗偉早前現身馬來西亞大師賽，並擔任頒發嘉賓。（資料圖片）

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