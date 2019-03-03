【單車・世錦賽】李海恩競輪炒車堅持完賽　李慧詩殺入半決賽

李慧詩昨日凌晨（2日）在波蘭舉行的場地單車世界錦標賽勇奪女子爭先賽金牌，獲得生涯第二件「彩虹戰衣」，同時締造香港歷史，成為香港單車史上首位擁有超過一件彩虹戰衣的運動員。 今日（3日）李慧詩與師妹李海恩再戰競輪賽，Sarah順利過關殺入半決賽，未料師妹在複賽遇上炒車意外，無緣獎牌。

李慧詩在在剛過去的一季世界盃，於參加的4站賽事中，於競輪賽取得2金1銅佳績，在世錦賽自然以獎牌為目標，Sarah在競輪賽第一圈第二組亮相，先以首名順利過關，到複賽與金牌大熱之一的莫頓同組，終緊隨在這名爭先賽銀牌得主之後，次名進入半決賽，若再過一關將進入獎牌戰。

李海恩遇上意外一刻。（網上圖片）

雖然炒車，但李海恩堅持完成比賽。（網上圖片）

李海恩炒車無緣半決賽

另一焦點港將李海恩，今年1月底在世界盃香港站取得競輪賽銅牌，她今日在世錦賽競輪賽第一圈的第三組，在大熱門的荷蘭車手雲莉辛（Laurine van Riessen）之後次名衝線。惟進入複賽後，李海恩卻在最後一圈衝刺、加速搶位之際，跟另一荷蘭車手芭拉史賓尼絲（Shanne Braspennincx）發生碰撞致炒車，無緣晉級。

李海恩負傷走回終點。（網上圖片）

李海恩的堅持獲得全場車迷以掌聲致意。（網上圖片）

賽後，港隊的教練及工作人員欲替Jessica拿走單車，好讓全身多處擦傷、連戰衣都出現破洞的她步行離開賽道，但素來硬朗的李海恩拒絕，一度想重回車上完成賽事，她最後決定自行抬起單車，忍痛步行回到終點，堅持將賽事完成，令全場觀眾動容，報以熱烈的掌聲。