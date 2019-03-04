【排球】楊秀美首入泰職準決賽　今月爭冠軍戰資格

香港首個女子職業排球員楊秀美（阿Mi）去年尾加盟球會3BB Nakornnont一季，日前該球隊順利以3：0擊敗Opart 369，以勝利告別常規賽。 總結常規賽，3BB Nakornnont終以第3名姿態殺入準決賽，而轉打副攻手的阿Mi亦以34次成功攔網於聯賽攔網榜列第4。

自去年10月楊秀美加盟球會3BB Nakornnont一季延續泰職生涯，在第一循環該球隊更僅負一場，然而下半季戰至日前，她們順利以25：18、25：10、25：13擊敗Opart 369，總成績以10勝4負、以總局分壓過Thai-Denmark Khonkaenstar VC順利以第3姿態打入準決賽，今月16日將於GENERALI SUPREME CHON.ETEC爭取決賽席位。

3BB Nakornnont終以第3名姿態殺入準決賽。（球會facebook）

目標達成，阿Mi亦於社交網絡上回顧感受：「對我來說最難適應的，是每個來回球都要在電光火石之間發動第一進攻；自幼快攻出身的我，經過兩個月強迫叫喊才摸索到節奏， 當中亦令我學習到更多泰語。」事實除了球隊成績，阿Mi個人亦有不錯表現，總結常規賽這名香港交手一共造出34次成功攔網，並在聯賽攔網榜上列第4。面對此個人收穫，阿Mi表示滿足：「雖然在有香港10年快攻底子，暫時在技術統計上攔網排頭四，令我十分鼓舞。但在這裏對攔網戰術滿是新知識，令我眼界大開；過程令感到十分氣餒亦令感到渺小，希望在準決賽中能夠有大大的改善。」