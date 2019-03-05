【D1田徑】黃卓寧為長跑捨籃球　「籃球已經圓滿」

「她背棄我們，哈哈！」協恩體育老師任明敏笑說，同時指著坐在一旁的陳欣汶和張靜嵐，黃卓寧的籃球隊隊友。 最後一次的學界D1田徑，黃卓寧放下籃球員身份全心全力投入長跑世界，於今日女子A Grade 800米賽事中跑出2分26.37秒以初賽第二名晉身決賽。「好累。」說着今天和過去的訓練日子，她也是同一句形容。「明明吃早餐的時候還傾盤大雨，以為會涼一點，誰知道一來就出大太陽。」

精英籃球賽，她用盡全副心機和精力在籃球上，後來又投入模擬試中，「累但跑下去還算順，因為最近在改跑form，落地卻不是很慣。」累歸累，以後的累再也與籃球無關。

「以後都不打籃球了，學界可算是圓滿！」黃卓寧擦擦汗笑說，在學界籃球精英賽後作出了抉擇，以七連霸姿態光榮退役：「我想專心跑步。」

黃卓寧笑言今天天氣跑得辛苦，因為雨後出太陽較「焗」。（張倩儀攝）

「本來我想連精英賽都不打，但最後都陪大家過完最後一個精英賽，因為是對Miss Yum和隊友的承諾。」在學界籃球精英賽後作出了抉擇，不是因為不再愛籃球而是長跑讓她有更大的目標和動力，畢竟知道自己長跑比籃球更有發揮空間。

黃卓寧最後一年以協恩之名出戰田徑，只想不留遺憾。（張倩儀攝）

黃卓寧800米賽事以初賽第二名姿態進入決賽。（張倩儀攝）

協恩的學生兼練多項運動不是新聞，但生活也要有一定堅毅：「中五那年我就像消防員，『返一放二』⋯⋯」我出奇的瞪大了眼睛，她笑笑續說：「因為一直病，因為不夠休息。」練協恩籃球隊、練跑、練球會以及不同比賽，學業加上早起，軍訓式的生活，讓她萌生是時候該二選一，專心一致。

黃卓寧直言與教練任明敏談了許久，明白自己在籃球上發揮也許不及長跑大，毅然捨籃球投入田徑。（張倩儀攝）

「想在最後一年，還是Junior的時間，挑戰香港的青年紀錄。」目標有，現在就看最後一年自己能追多少失去的時間。「我當學界是只有一次的機會，不同項目都是，除了籃球我想其他的都可以圓滿。」

協恩教練任明敏表示黃卓寧是防守型球員，體能好也夠「拼」，專心投入長跑也只能支持。（楊宇翹攝）