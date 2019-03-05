【歐聯】熱刺再戰多蒙特　普捷天奴嫌賽程太密　籲英超改善安排

熱刺周六鬥完阿仙奴後，周中又要應付歐聯16強次回合賽事，作客多蒙特。 雖然挾住3球優勢，但熱刺領隊普捷天奴認為今仗仍是對「蜜蜂兵團」有利，這個優勢並非只是主場之利，而是賽程令熱刺準備時間不足。

多蒙特上周五作客奧格斯堡，比起周六與阿仙奴合演「倫敦打吡」的熱刺有多一日休息時間，普捷天奴認為這對熱刺不利。他說：「我認為我們需要（英格蘭）足總或英超賽會幫一下忙。我不知道應責怪足總、賽會還是熬刺，因為新球場未能如期啟用，比賽要改期，而且電視台亦希望我們在星期六作賽。」

熱刺惡戰連場，周六鬥完阿仙奴後，周三凌晨要鬥多蒙特。（Getty Images）

普捷天奴希望英足總、賽會改善賽程安排。（Getty Images）

以雷恩為例望得足總幫助

「看看雷恩在歐霸發生了什麼事，法國足總取消了雷恩在周末的法甲比賽，好讓他們可以準備在歐洲賽對阿仙奴。」普帥以法甲球隊雷恩為例，指他國足總會出手幫助球會在歐洲賽事盡量取得優勢。雷恩早前向法國足總申請，希望可以他們在主場對尼姆一戰可以改期，最終亦得償所願。

普捷天奴認為現時的狀況並不公平：「我希望與對手可以得到平等的待遇，與對手有同樣的日數去準備比賽，這是最重要的。現時狀況是個問題，而且一點都不公平，需要去改善一下，因為我們都想英格蘭球會在歐洲賽更強大。」

熱刺領先3球，但普帥認為不能因而掉以輕心。（Getty Images）

「忘了首回合大勝」

熱刺以3球遙遙領先多蒙特，可謂「半隻腳」入8強，但普帥指不會保守：「我們要一如以往地作賽，嘗試去爭勝。我們需要忘了首回合的大勝，由一開始就踢出侵略性，加快節奏去比賽，這將會是今仗關鍵。我們知道多蒙特是支勁旅，他們現時在德甲位列榜首是值得的。」

多蒙特教頭法夫爾亦未肯投降：「己隊上下都知道今仗是場硬仗，但未到最後一刻大家都未知鹿死誰手。我們在這球場已寫下不少歷史，現時我們在完成不可能任務的最佳位置。」多蒙特的列奧斯在德甲復出，陣中傷兵只有後衛比薛斯基；熱刺的雲耶馬、迪亞都有傷在陣，未知能否趕及。

普帥以雷恩為例，指其他國家足總會幫助自己國家球會在歐洲賽盡量取得優勢。（Getty Images）

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