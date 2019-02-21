【歐聯】馬體會主場兩球挫祖雲達斯　C朗拿度高舉5隻手指回應噓聲

歐聯最後兩場16強首回合賽事於今晨上演，主場出戰的馬體會在下半場末段連入兩球，擊敗由C朗拿度領軍的祖雲達斯。 C朗拿度離開皇馬後，首度造訪馬德里，效力皇馬多年的C朗，亦受馬體會主場球迷的「熱烈歡迎」，噓聲不絕於耳，C朗在場上高舉5隻手指回應，代表他多年曾5度奪得歐聯錦標，而馬體會未曾贏得該殊榮。

祖雲達斯在首回合先作客鬥馬德里體育會，C朗拿度﹑戴巴拿及文迪蘇傑亦正選披甲，衝擊主隊的後防線。兩軍今仗的攻門數字相若，祖雲達斯全場15次攻門，更比主隊多出2次。雖然客隊在控球率達62%同樣佔優，但未能在比分上反映。

C朗拿度再度造訪馬體會主場，今仗未能阻止球隊落敗。（路透社）

迪亞高哥斯達在下半場未能把握黃金機會，半單刀下射斜。（路透社）

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雙方在上半場製造多次攻門，迪亞高哥斯達及戴巴拿的遠射皆未有考起對方門將，結果兩軍在上半場互無紀錄。主隊在下半場有更多具威脅埋門，迪亞高哥斯達半單刀未能中目標，基沙文挑射中楣及莫拉達頭槌得手但犯規在先，未能提早打開紀錄。馬體會的前線球員多番努力亦未能建功，由兩位後防球員挺身而出。

78分鐘湯馬士林馬開出角球，禁區內一輪混戰後，荷西基文尼斯快腳射入，終射破祖雲達斯的大門。在5分鐘後，基沙文死球傳中，祖雲達斯球員解圍不遠，馬體會隊長高甸窄角度起腳得手，在83分鐘擴大比數，結果主場兩球淨勝祖雲達斯。

占文尼斯在禁區混戰後射入，在78分鐘終開紀錄。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

馬體會同樣以死球入球，高甸在窄角球射入，為球隊拉開兩球優勢。（路透社）

馬體會2︰0祖雲達斯數據（按圖放大）

影像助理裁判（VAR）在今仗擔當重要角色，迪亞高哥斯達在禁區邊被侵犯，球證翻查VAR並指並非12碼。莫拉達在下半場的入球「食詐糊」，因他在頭槌前推開基亞連尼，亦被判入球無效。不過，今仗馬體會首個入球，同樣惹起爭議，基文尼斯在爭位時與邦路斯有接觸後倒地，其後更被基文尼斯射入，但球證卻未有任何表示，亦惹起一眾祖雲達斯球員的投訴。

莫拉達其後入替取代哥斯達，頭槌頂入但犯規在先，被判入球無效。（路透社）

C朗拿度在效力皇馬多年，對馬體會的萬達大都會球場並不陌生，而馬體會球迷亦向C朗送上不少噓聲。C朗面對不少球迷的喝倒彩聲音，他亦有反擊，他在場內曾高舉5隻手指，在離開球場時亦有舉起相同手勢，並稱：「我有5個歐聯冠軍，你（馬體會）沒有。」。C朗拿度在效力曼聯及皇馬時，合共奪得5屆歐聯冠軍。相反，馬體會成立以來，未能取得歐洲最高級別的錦標，所以C朗便以此作回應。

C朗拿度今仗受馬體會球迷的「熱烈歡迎」，不斷向他喝倒彩，他亦不甘示弱，高舉5隻手指還擊。（視覺中國）

歐霸32強淘汰賽直播賽程（按圖放大）