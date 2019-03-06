【足球精英賽】黃雨下的季軍戰　體藝一球小勝湯國華  

全港學界足球精英賽今日（6日）於蒲崗村道足球場上演季軍戰，由賽馬會體藝中學對戰「黑馬球隊」伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，最終體藝憑着隊長林子山一箭定江山以1：0小勝，奪得季軍殊榮。雖然對於很多球員來說，今場已是今個學年最後一場賽事，但體藝隊長林子山卻已展望將來，希望帶領球隊兩年內稱霸沙西區。 攝影：徐焌然

早上天氣惡劣，天文台一度發出黃色暴雨警告，但仍無損兩隊比賽的意志，尤其是體藝足球隊隊長林子山。「我們在四強落敗，未能晉身決賽。雖然這一場對很多人來說是無關痛癢的季軍戰，但我們仍然希望為體藝奪得季軍，為球隊爭取更多經驗。」最終球隊於臨完半場前，憑著這名隊長近門撞入，以一球氣走湯國華。

臨完半場前入球，體藝（黑衫）全隊欣喜若狂。（徐焌然攝）

+ 6 + 5 + 4

由沙西亞軍到精英賽季軍

事隔兩年，體藝重返精英賽大舞台，但他們並沒有怯場，16強爆冷淘汰拔萃男書院令他們聲名大噪。「本來我們沒有想過走到那麼遠，首圈我們先集中去想要如何打敗長天（長沙灣天主教英文中學），再想如何擊敗拔萃。16強一戰我們下定決心要守和拔萃，結果我們成功做到並淘汰男拔，正正因為我們決心比任何人都大。」由沙西區亞軍開始，體藝不知不覺已經走到精英賽季軍一席。

「體藝美斯」陳傲軒（右）今場表現一般。（徐焌然攝）

中四已出任隊長 林子山點名感謝門將

年僅中四便擔任球隊隊長，林子山表示沒有壓力，「一班中五、六的師兄都非常友善，場內外與我們打成一片，球隊氣氛相當融洽。」他更點名感謝球隊門將，即將畢業的何家俊，「感謝中六師兄一直以來為球隊落力付出，尤其是何家俊。這名門將在場上對我們的表現非常緊要，就算失球，他都會繼續鼓勵我們。」球隊面臨換血，但林子山相信一班師弟能夠順利接棒。

體藝足球隊隊長林子山。（徐焌然攝）

隊長林子山：目標將來代表香港！

問及未來目標，林子山希望畢業前稱霸沙西區，「這目標有一定難度，始終董之英都是一隊非常有實力的球隊，但我們不能讓他們繼續連霸，體藝要在兩年之內成為沙西區足球冠軍。」現為大埔U18正選中堅的林子山，未來希望披起港隊戰袍，為香港代表隊出戰。

這名中四隊長於場上不斷提場。（徐焌然攝）

今年足球精英賽在本周六（9日）於旺角大球場上演的決賽後便將告一段落，但學界球員的足球路仍然未完結，尚有不少年輕足球員默默耕耘，務求繼續進步。體藝隊長林子山便是其中一個，或許我們能在來年的足球精英賽，甚至未來港超賽事、國際賽場上，可以再見到更進一步的林子山。