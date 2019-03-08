【攀石．游嘉俊1】經歷7年散工生涯　說服女友支持終成全職運動員

如果沒有攀石，可能游嘉俊現在是個快餐店店員，或者是個巴士司機。 自小讀書成績不好，又欠一技之長，幸游嘉俊在攀石牆找到屬於自己的一片天。儘管有7年時間要一邊做散工，一邊訓練，但嘉俊咬緊牙關，終於2015年取得突破，贏得全國攀岩比賽冠軍，成為全職運動員。

26歲的游嘉俊是香港的攀石好手，現在是運動攀登的精英運動員，也是中國香港攀山及攀登總會的一級運動攀登教練。對於嘉俊來說，攀石是他的興趣，也是專長，更是人生奮鬥的目標。

初中透過社工接觸攀石

嘉俊憶述初中時成績不好，常在街上流連，「我以前喜歡通街玩，剛巧結識到一個社工，他又認識香港代表隊的運動員，就跟他一起玩。那個社區中心有堵攀石牆。我投入在攀石的時間很多，我讀書很差，沒有什麼專長，就只是玩攀石，玩了一兩年開始有點成績，就繼續玩下去。」

在運動攀登的幾個項目中，游嘉俊較擅長抱石。（顏銘輝攝）

談到攀石的樂趣，原本有點靦腆的嘉俊突然眉飛色舞，他說：「樂趣在於爬到與爬不到之間的感覺。輕鬆爬到是沒有意思的，難到完全起不到步都是一樣。你嘗試爬幾次，教練給你一點指引，在得與失之間，你終於取得成果，完成到這條路線。由零開始去做到一件事，這種挑戰很有成功感。」

曾兼職搭建演唱會舞台

不但是攀石牆的路線，嘉俊的人生也是在得與失之間堅持及嘗試。足足有7年時間，嘉俊生活掙扎，他憶述：「你不能一離開青年軍就去到大人的級數。那段時間沒有贊助也沒有資助，早上做散工，晚上去訓練。」要形容那段日子，嘉俊說：「辛苦！非常辛苦！」

嘉俊的散工跟攀石亦有點關係，同樣要在高空爬來爬去。他說：「我以前做過搭建演唱會舞台，一日十幾個鐘。這份工作常要攀爬，大家都身手靈活，我更是習慣了高空活動。如果上到去佈置燈光及喇叭，因為我學過攀石，已經懂得保護自己，而且我爬得快點及靈活一點。」

游嘉俊表演高難度動作。（顏銘輝攝）

為了遷就訓練及比賽，嘉俊那7年都沒有全職工作。他說：「全職工作不能讓我經常訓練及外出比賽。散工就可以，我有空就去上班，像地盤雜工那樣。」嘉俊坦言散工的收入不穩定，「最巔峰試過一個月開30工！當一工9個鐘，夜晚可能一工6個鐘，我可能一日返兩工。不是每個月都有那麼多工作機會，有時就忙點賺多一些，去維持自己的生活。」

「攀石是我唯一的興趣」

打了7年散工，朝不保夕，運動員生涯又未見突破，儘管還是二十出頭，但嘉俊那時的前途如一片迷霧，令身邊人擔心。嘉俊說：「家人不太理我，但女朋友就叫我考慮別再攀石，找份全職工作。」

不過，嘉俊很堅決，說服了女朋友，「我就告訴她，攀石是我想做的，也是我唯一的興趣，你叫我找份全職，我都不知道找到什麼工作。我那時不是教練，我找不到一份與攀石相關的全職工作，要找其他工作，但找其他工作的話，以我的學歷及技能，只能做到一些低技術的工作，好像快餐店，好一點可能是巴士司機。我的選擇不多，所以要堅持下去。」

游嘉俊現為香港運動攀登的精英運動員。（顏銘輝攝）

2015年贏全國錦標賽冠軍

嘉俊的事業以至人生的分水嶺在2015年，贏得出道以來首個重要錦標。他感嘆：「堅持了7年，直至2015年拿了一個全國攀岩錦標賽的抱石冠軍，開始有政府資助，之後變得順利，繼續贏到獎，可延續資助。」除政府以外，嘉俊還得到一些商業機構贊助，例如戶外服裝品牌Patagonia。他補充：「有錢才可以不用上班，全心全意去訓練。」

回想起那次比賽，嘉俊也覺得難以置信。他續說：「我熟悉其他對手，我知道最強的對手都在。幸運地我發揮得很好，而對手的發揮就麻麻。我之前都常常不敵那幾個人，但突然間贏到他們全部人，有少少驚訝的感覺，怎麼我可以一下子贏了他們全部！」

自此，嘉俊成為全職運動員，終於可以離開演唱會的舞台，專注在攀石的舞台上發光發亮。