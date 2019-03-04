【運動攀登】陳翔志勇奪香港抱石錦標賽冠軍　挾強勢戰亞洲盃

本年度的香港抱石錦標賽於剛過去的周末，在九龍公園完滿結束，結果曾出戰去年雅加達亞運的香港代表陳翔志勇奪冠軍，強勢出戰今周末同樣在九龍公園上演的《亞洲盃（抱石）2019》。

3位曾出戰雅加達亞運的香港運動攀登代表，游嘉俊﹑陳翔志及歐智峰亦有參加今年的香港抱石錦標賽。3位亞運代表出戰男子公開賽的賽事，並於準決賽以首3位晉級決賽，結果去年取得季軍的陳翔志，在決賽力壓中華台北的林嘉翔，贏得今年的冠軍。隊友歐智峰奪得季軍；游嘉俊則以第5名完成賽事。

香港抱石錦標賽的男﹑女子公開組分別由新加坡的陳思穎（左）及香港的陳翔志奪冠。（香港攀總提供圖片）

奪冠的陳翔志賽後指，今次比賽選手的實力相若，奪得冠軍是有幸運因素，「我們打入決賽的第6位選手，各自的實力相當接近，所以各人的奪冠機會同樣均等，所以我嬴得冠軍，某程度上亦是被幸運之神眷顧。」

3位曾出戰雅加達亞運的香港代表，在香港錦標賽中一同躋身決賽。（香港攀總提供圖片）

陳翔志去年奪季軍，今年改善成績勇奪冠軍，他賽後表示決賽選手的實力相若，他是「有運」才可贏走冠軍。（香港攀總提供圖片）

陳翔志﹑歐智峰及游嘉俊在本周末將會再度在九龍公園中登場，出戰抱石亞洲盃賽事，與來自菲律賓﹑新加坡及中華台北等地的好手角逐殊榮。另外，他們戰畢亞洲盃後，將會征戰海外的抱石世界盃分站賽事，爭奪奧運積分，為了打入明年的東京奧運而準備。

陳翔志將聯同歐智峰及游嘉俊，在戰畢亞洲盃出戰世界盃分站賽事，挑戰世界列強。（香港攀總提供圖片）

另外，女子公開組由來自新加坡的陳思穎封后，而第4位完成的胡穎瑜則是成績最好的港將。