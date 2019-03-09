【攀石．游嘉俊2】因傷失意亞運放眼奧運　稱香港缺難度攀登設施

游嘉俊捱過7年邊做散工邊訓練的艱苦日子，在2015年跨出重要一步，成為全職運動員，總算站穩陣腳。不過，再往上爬，困難一點不比從前少，嘉俊去年更遇上運動員最大的敵人，遭膝傷困擾一年，只能在亞運擔任後備。 對於來年的東京奧運資格，游嘉俊希望加強速度攀登，在今年亞洲錦標賽爭取佳績。他坦言「信心不大，但做得運動員，即使機會渺茫都要去爭取」。 游嘉俊表示香港的運動攀登設施仍有不足，近年才有標準速度牆，而難度牆則跟世界性比賽有所距離。

運動攀登主要分3項賽事，分別是速度攀登、難度攀登及抱石，有的賽事會分單項，例如亞洲錦標賽，但亦有的只有3項全能，例如明年的東京奧運。26歲的游嘉俊是香港精英運動員，較擅長抱石，其揚名之作是2015年贏得全國攀岩錦標賽的抱石冠軍，自此獲得政府資助，其後還得Patagonia等贊助支持，成為全職運動員。

游嘉俊希望在亞洲錦標賽爭取好成績，從而取得東京奧運的入場券。（顏銘輝攝）

去努力爬一些難度在我爬到與爬不到之間的路線，進步會最快。 游嘉俊

去年在泰國舉行的國際攀石聯會亞洲盃，游嘉俊與港隊成員出戰。（由受訪者提供）

游嘉俊去年在泰國舉行的國際攀石聯會亞洲盃贏得抱石賽冠軍。（由受訪者提供）

嘉俊贏過2016年香港速度攀登錦標賽冠軍，而在2017年於伊朗舉行的亞洲錦標賽，他在難度攀登中排第8，到去年的國際攀石聯會亞洲盃，他更贏得抱石賽冠軍。對於嘉俊來說，去年最重要的比賽當然是首次納入運動攀登的雅加達亞運，可惜他遇上了一個比亞洲群雄更難對付的敵人，就是傷患。

去年膝部韌帶輕微撕裂

嘉俊上年3月受傷，膝部內側韌帶及前十字韌帶有輕微撕裂，他說：「動作處理得不好，強行發力，讓關節承受過多的力，就受傷了。我傷後半年，以為傷勢差不多痊癒，又再傷過，在比賽時扭到。這是我經歷過最嚴重的受傷。」這次受傷令到嘉俊只能坐在亞運的攀石牆下，為隊友加油，「我腳傷在身，所以上年亞運只是去做後備」。

游嘉俊近幾年多次到外國比賽，累積經驗。（由受訪者提供）

「非常失望！不但是亞運，而且最差的時候，我連行路都覺得痛，為何突然之間傷得那麼嚴重！我很喜歡攀石，受傷後要停，不能繼續玩，感覺很差，比賽以外，不能玩攀石一段時間已經是一大打擊。」經過一年時間，嘉俊坦言膝傷只是九成痊癒，「現在已經保持訓練及比賽，但會特別注意傷患處。」他還慨嘆：「韌帶很難完全康復！」

亞錦賽爭取佳績入奧運

明年東京奧運首次將運動攀登列為比賽項目，世界各地的攀石好手都希望參與，包括嘉俊。他說：「（運動攀登）第一年入奧運，只有20個名額，除了世界排名外，贏了亞洲錦標賽冠軍都有機會入奧運，希望在亞錦賽有好成績。日本是主辦國，他們的選手已經是世界級，一早已經有入場券，就算他們贏得亞錦賽，他們的名額都可以留給其他人。」但他都表示十分困難，「坦白講信心不大，但做得運動員，即使機會渺茫都要去爭取。」

游嘉俊贏得去年廣州攀岩公開賽的全能冠軍。（由受訪者提供）

談到香港運動攀登的水平，嘉俊不得不承認：「香港與亞洲頂尖的差距幾大，對手的配套及風氣不斷進步，香港還有進步的空間。我們很了解其他國家的實力，例如日本是最頂尖，你贏了日本就等於贏了世界冠軍一樣。看韓國、中國的選手，就會覺得自己還有贏的可能，熱情會大一點。」

香港欠缺場地練難度攀登

獲得奧運資格之難，除了強手雲集，還在於全能；你要在速度攀登、難度攀登及抱石3個項目皆達頂尖水平，才有望參與。然而，嘉俊指出香港的場地配套上有先天性的劣勢，尤其練難度攀登的配套最差。他說：「我比較擅長抱石，因為容易一個人練習，亦與香港的條件有關。本身香港的難度牆（難度攀登的所用牆），跟外面世界的比賽有距離，抱石牆的設備就跟外面比賽差不多。香港的私人抱石館，可以做到國際的標準。」

游嘉俊指香港缺乏難度牆，不利難度攀登的訓練。（由受訪者提供）

嘉俊繼續講到政府的人工攀石牆：「康文署暫時所有場地都是為了推廣所用，整個配套都不一樣。我們出去比賽時，面對的牆是有很斜的角度，有些石是很大塊但很難踏得實，或者是很細塊，只能用手指頭拑住。」被問到政府場地是否太容易，他答道：「可以這樣說，難度太低。」談到折衷的訓練方法，嘉俊說：「其實要在香港練難度（攀登），可能都要在抱石場練，爬耐一點，希望同時練到耐力。就硬件配套，香港已經輸蝕。」

雖然未有世界級標準的難度牆，但隨青衣西南體育館前年啟用，香港終於有標準速度牆，方便運動員練習速度攀登。嘉俊說：「沒有這堵牆時，我們可能要9秒到10秒（爬完），但有了青衣這堵牆練後，現在不止我一個，幾個運動員都爬到6秒到7秒的時間。沒有那種場地，就很難練到那項運動！」

游嘉俊擅長抱石，他表示希望在速度攀登多下苦功，力爭打入東京奧運。（由受訪者提供）

望練成7秒內完成速度攀登

比較擅長抱石的嘉俊表示，未來會在速度攀登多下苦工，他續說：「我想加強速度的訓練，因為奧運是全能的模式。香港在速度（攀登）方面比較落後，最近才有場地，我想練到7秒內完成。我試過7秒6幾，當然香港有人能在7秒內完成。」

當然，強項抱石也不能荒廢，要精益求精。嘉俊表示香港的抱石館已經滿足不到他，要到外國開眼界。嘉俊在杏花邨一間抱石館接受訪問，他坦言：「老實講，這個抱石場很多的路線都是我裝上去的。」

游嘉俊表示希望加強速度攀登，目標是7秒內。（由受訪者提供）

過往去外國比賽，嘉俊都會拜訪當地的抱石館，而日本的最令他難忘。他解釋：「日本的抱石館很出名，路線難，吸引很多高手，例如有些地方大，有一邊牆像比賽一樣，只有一條抱石線。去努力爬一些難度在我爬到與爬不到之間的路線，進步會最快。」

在今年香港抱石錦標賽得第5名的嘉俊，本周末會跟多名港隊代表一起，在主場出戰「亞洲盃（抱石）2019」，與中國、菲律賓、新加坡、泰國、中華台北等亞洲好手一較高下。這項賽事於今月9日至10日，假香港九龍公園廣場舉行，觀眾免費入場。

游嘉俊去年膝部受傷，至今仍只是「九成痊癒」。（顏銘輝攝）