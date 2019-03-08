【D1田徑】張宏熙繼承「學界欄王」之名　感謝哥哥傳授技術

港九區D1中學校際田徑比賽今日（8日）於灣仔運動場上演決賽日賽事，打頭陣的有男子A Grade 400米欄決賽，衛冕的喇沙書院代表陳政鋒、其師弟馮俊瑋，以及九龍華仁書院的張宏熙幾乎同時衝線，最終張宏熙（55.32秒）以少於0.2秒之微壓過馮俊瑋（55.44秒）及陳政鋒（55.48秒），奪得決賽日首面金牌。賽後張宏熙感謝哥哥「香港欄王」張宏峰多年來傳授跨欄技術及心得。

「訓練時會鑽牛角尖，有想不通的地方，私下會請教哥哥。」張宏熙的跨欄路上，一直緊緊跟隨哥哥張宏峰。雖然今日未能一破哥哥所保持的400米欄學界紀錄（52.86秒），但張宏熙並沒有不忿，「在家中很多時侯都會跟哥哥談起跑步上的話題，畢竟他經驗很多，可以指點我如何跨好每一個欄。」多年兄弟情，便由欄上建立、昇華。

D1田徑決賽日 01體育高清直播

衝線後張宏熙指著看台上的九華觀眾，與他們慶祝。（徐焌然攝）

與哥哥同樣背負九龍華仁之名，張宏熙跑出成績。（徐焌然攝）

張宏熙感謝教練周俊豪指導。（徐焌然攝）

張宏熙曾經與張宏峰一起受訓，但隨着哥哥進入港隊便分道揚鑣，「一直以來我每次比賽都非常緊張，導致未能發揮出應有水平，哥哥會告訴我該如何應對緊張情緒。」除了技術上如何改善外，還有心理上的輔導，張宏熙今日「登基」成為「新欄王」，哥哥張宏峰絕對功不可沒。

未來張宏熙將放眼全國青年運動會，希望與哥哥一樣，代表香港出外比賽。或許在未來香港體壇上，我們可以見到一對兄弟，一同在田徑場上馳騁。

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喇沙的馮俊瑋以0.12秒之差落敗，奪得銀牌。（徐焌然攝）