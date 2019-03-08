【D1田徑】實現「超越陳佩琦」目標　梁詠曦吐氣揚眉

港九區D1中學校際田徑比賽今日（8日）於灣仔運動場上演決賽日賽事，上午賽事已經決出25面金牌，其中女子A Grade 200米決賽成為全場焦點。坐擁5項學界紀錄的「德望女飛人」陳佩琦最後一年出戰學界D1田徑賽，卻在首項決賽滑鐵盧，不敵拔萃女書院的梁詠曦。達到賽前自己許下— —「超越陳佩琦」的目標，梁詠曦感觸非常。

「出彎時領先（陳佩琦），當時我心內只有一個想法：『不要被她追過！』，最後抱持着這個信念衝到終點。」要超越陳佩琦，賽前或有很多人認為梁詠曦癡人說夢，畢竟她在學界場上從來都沒有成功做到過。如今目標達到，梁詠曦對這名老對手只有感謝，「每次跟佩琦同場比賽都會有很大得着，她在彎位跑得非常出色。沒有她，我也不能造出今日的成績。」

D1田徑決賽日 01體育高清直播

一對田徑場上的老對手賽後相擁，沒有對手，又豈能進步？（徐焌然攝）

陳佩琦與梁詠曦鬥至最後，最終梁詠曦以半個身位贏出。（徐焌然攝）

第二日賽事後，女拔以3.5分落後德望學校，無疑對女拔田徑隊隊長梁詠曦構成壓力，這面金牌來得及時，「賽前我非常緊張，要求自己做到最好，個人要取得18分（100米及200米均奪金）。」目標完成一半，但一班女拔師妹的表現才是讓她感動的原因，「在校多年，從未試過A、B、C Grade的200米都由女拔同學奪金，感觸之餘，亦大大增加全場總冠軍連霸的信心。」

賽後陳佩琦相當失望，唯有寄望下午的100米及4x100米接力決賽。（徐焌然攝）

完成比賽後，一直備受壓力的梁詠曦終於露出笑容。（徐焌然攝）

至於即將告別學界賽場的陳佩琦坦言留有遺憾，「其實賽前都有預想過這個情況（失金），知道自己狀態並不算好，能夠跑出25秒已經『收貨』，希望下午100米決賽能夠衛冕，將遺憾減少。」

女子組100米決賽將在下午1時30分舉行，屆時陳佩琦與梁詠曦將會再次正面交鋒。

梁詠曦賽後感觸，幾乎落淚。（徐焌然攝）