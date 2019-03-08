【D1田徑】陳樂悠擲鐵餅破紀錄奪金　德望仍難阻女拔半日反先

今屆港九區D1中學校際田徑比賽戰況激烈，力爭13連霸的拔萃女書院，跟決心重奪失落12屆冠軍的德望學校，於女子組鬥得難分難解，每位運動員的每一分或都足以影響總成績賽果。賽事今日（8日）於灣仔運動場舉行決賽日，經歷上午比賽過後，女拔憑乙組成績突出，以24.5分反超賽前領先的德望；男子組男拔雖仍保持領先，但丙組成績被喇沙追過，「Grand Slam」或遇挑戰。

直至第二個比賽日後，男拔於男子組擁有61分優勢，拋離第二、三位的喇沙及旅港開平，不過決賽日早上喇沙於丙組連奪200米及800米金牌，於丙組團體分數上以兩分之差反壓男拔。不過男拔於甲、乙組仍保持優勢，結果男拔於上午比賽過後，仍以308分高踞總成績首位，但喇沙已追至271分緊隨其後，男拔若要取得「Grand Slam」，下午必須於丙組再取佳績，而第三位的旅港開平則暫取得172分。

D1田徑決賽日 01體育高清直播

學界以氣氛熱烈見稱，此前已於D1田徑創造6連霸的男拔，今屆誓要再下一城，啦啦隊全力打氣。（袁志浩攝）

女子組方面，德望於決賽日前僅以3.5分領先女拔，並於甲組及丙組位列首名，縱使德望這日上午後仍於此兩組別取得優勢，但就因乙組成績被女拔大幅拋開49分，令總成績暫遭逆轉。女拔於上午賽事完結後得299分，而德望則落後24.5分，以274.5分位列次席，暫於丙組團體成績領先的協恩中學，就以257.5分排名第三。

德望今屆於擲項成績可人，陳樂悠於甲組連奪鉛球及鐵餅金牌，但仍難阻女拔反超前。（袁志浩攝）

大熱奪冠 陳樂悠冀亞少突破40米大關

德望女將陳樂悠繼日前於女甲鉛球奪金後，今日再出戰擲鐵餅項目，在兩位女拔運動員夾擊下第一擲先以31.81米完成。陳樂悠今年由乙組升上甲組作賽，去屆她於乙組以38.34米封后，成績去甲組紀錄35.01米超出甚遠，賽前已被視為大熱門，結果Janice於緊接兩擲先後做出35.25米及36.76米，兩度創造甲組紀錄，即使最後3擲未能再作突破，但仍足以無敵姿態奪冠。

德望的陳樂悠第三擲以36.76米刷新學界紀錄，最後亦以這成績奪金。（袁志浩攝）

不過Janice賽後未有表現興奮，似乎對成績不盡滿意，她稱賽前以創造個人最佳成績（38.34米）為目標，卻因太着緊紀錄而影響發揮，「心中不停想着『好想PB，好想PB』，令心態上很緊張，加上天氣較涼，對表現亦有影響，很無奈地未能達成目標。」以「細A」身份參賽，Janice只笑言比賽時間較過往早，但主要對手其實變化不大，但就坦言今屆德望於女團成績跟女拔十分相近，相信自己奪冠意義重大，「今年德望於擲項取得很好的成績，團體分數是近年來最接近，希望可為學校拿多點分數。」Janice下周亦會首度出席亞少田徑，她稱希望可於擲鐵餅突破40米大關，「這雖然跟PB有很大差距，但近月定期進行了舉重訓練，這周亦會調整心態，希望屆時不會緊張。」

由青奧回歸學界場的王珞僖雖贏得輕鬆，但仍未能打破張宏峰的紀錄。（袁志浩攝）

長天跨欄王子未破紀錄 王珞僖：遺憾令告別戰更深刻

至於青奧110米欄銅牌得主王珞僖（Addis）於上午徑項賽事中壓軸亮相，排於第二線道的他跑到中段已彈出，最後以13.96秒成績，力壓香港華仁的張紹衡及男拔的鄭日朗衝線奪金，惟時間仍以0.33秒之差，仍未能打破張宏峰3年前做出的紀錄。這位長沙灣天主教英文中學的「跨欄王子」認為，大會的最後召集比預期中早，令他於未熱足身的情況下上線，腦海中混亂的思緒讓自己變得着急，但總算是上了寶貴的一課，「有點不甘心，最後一年很想將名字留在紀錄冊上，但始終不同的比賽有各自的規則，下次會檢查清楚，好好計劃熱身時間。」

王珞僖將告別學界舞台，但他指遺憾令最後一戰印象更深刻。（袁志浩攝）

最後一場學界賽事僅於13秒多之間完結，Addis賽後坦言早已將賽果拋諸腦後，「這是我於灣仔運動場的學界告別戰，最後一場110米欄已給予我很多不同的回憶，即使跑得不太好，或者可令我更印象深刻，往後再有比賽遇到挫敗、難關，亦可回想這場比賽，自己是如何克服過來的。」告別學界，卻只是人生另一個開瑞，Addis下周亦會參加亞少田徑賽，下次他將以更強的姿態出現。