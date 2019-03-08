【歐霸】拿玻里輕取薩爾斯堡　安察洛堤笑談PSG歐聯遭曼聯踢出局

安察洛堤帶領拿玻里在當地時間昨日主場以3：0大破薩爾斯堡，在歐霸盃16強先拔頭籌，他的賽後訪問除了談及球隊表現外，還評論前球會巴黎聖日耳門在歐聯16強遭曼聯淘汰，他笑稱如果自己還是PSG主帥的話，應該會跳橋自盡。

在當地時間昨晚（3月7日）的歐霸盃16強首回合，拿玻里主場以3：0輕取奧地利的薩爾斯堡。賽後，拿玻里教練安察洛堤接受訪問，有記者問他前球會巴黎聖日耳門被曼聯淘汰的看法。

安察洛堤在歐霸贏波後，被問到前球會PSG在歐聯被淘汰。（Getty Images）

安察洛堤在2011至2013年曾執教PSG，帶領球隊贏得法甲冠軍，而現由杜慈帶領的PSG在周中的歐聯16強，於首回合領先2：0的優勢下，次回合主場竟以1：3不敵曼聯，總比數打成3：3，輸作客入球出局。

59歲的安察洛堤亦對PSG出局感到意外，他說：「真的難以置信！實在不可思議！」他開玩笑地說：「如果我還在PSG的後備席上的話，我真的不知道會做什麼。很可能會找一條最近的橋，之後跳下去。」

安察洛堤執教PSG的時候，曾與碧咸合作，他領軍的PSG曾於2011/2012球季於法甲不及蒙彼利埃居次。（Getty Images/資料圖片）

談回正題，安察洛堤十分滿意拿玻里的表現，他說：「這是個好的戰果，但還有90分鐘的比賽，我們不能預計到最後的結果。我們有些地方做得好，亦有地方需要改善。我們讓對手打到一些危險的反擊，就算領先3：0的時候，也應該盡量避免。如果我們做好防守的話，可以做到滴水不漏，但我們太過熱衷進攻，壓得很前。」

拿玻里的一對中堅馬克斯莫域及高列巴尼今場領黃，累積夠黃牌，次回合要停賽。安察洛堤並不擔心兩員後防大將缺陣，並指其他中堅都值得信任。展望次回合，安察洛堤表示不會死守，他說：「薩爾斯堡證明了他們擁有優秀的體能及速度，我們需要提高警覺。在次回合，我們需要至少入到一球，否則都會有危險。」

西班牙中場法比安彭拿為拿玻里拉開到2：0。（Getty Images）