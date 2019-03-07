【歐聯】曼聯完成「不可能任務」晉級　缺陣眾將上載IG慶祝

曼聯在巴黎完成「不可能的任務」，首回合主場兩球失利，今仗陣容不整，但紅魔上下將士用命，憑拉舒福特完場前的12碼絕殺對手，以3：3憑作客入球優惠晉級。除了一眾在場上的球員無比興奮外，缺陣的連格﹑馬迪爾及普巴同樣萬分雀躍，他們在個人Instagram上載短片，慶祝球隊晉級。

曼聯看守主帥蘇斯克查在今仗表示，即使球隊落後兩球，加上傷兵問題及普巴停賽的影響下，只要及早取得入球，一切皆有可能。

今仗賽事正如蘇斯克查的所料，盧卡古早在開賽2分鐘先開紀錄。雖然祖安巴尼特（Juan Bernat）在12分鐘扳平，但盧卡古在上半場30分鐘把握保方撲救「彈琵琶」，門前補射再度領先。完場前達洛治起腳射中PSG球員的手臂獲得12碼，首度成為12碼劊子手的拉舒福特一射中鵠，射入他在曼聯的首個12碼入球，以3：3憑較多作客入球，力克巴黎聖日耳門晉級，完成「不可能的任務」。

盧卡古把握兩次PSG的後防失誤，連續三場賽事梅開二度。（路透社）

拉舒福特效力曼聯多年首度成為12碼劊子手，亦不負眾望一射中鵠。（路透社）

歐聯史上未有一支球隊可以在主場落後兩球的情況下晉級，曼聯今仗作客以3：1擊敗巴黎聖日耳門，再創歐聯歷史。另外，今仗曼聯傷兵滿營，即使在劣勢下，蘇斯克查亦大膽起用一眾小將上場，鍾達希（Tahith Chong）及格連活特（Mason Greenwood）分別在今仗後備入替，而年僅17歲156日的格連活特，成為史上最年輕為曼聯披甲的球員。

巴黎聖日耳門形勢大好下出局，麥巴比亦難掩失望。（路透社）

格連活特今仗在比賽末段入替艾舒利楊格，成為曼聯史上最年青在歐聯上陣的球員。（路透社）

曼聯成為歐聯史上首隊在主場兩球落敗，在次回合作客反勝晉級的球隊。（Getty Images）

主帥蘇斯克查穿起背心，網民笑言「後備殺手」亦準備後備入替。（路透社）

蘇斯克查賽前表示一切皆有可能，今仗一如他所料，作客巴黎成功反勝。（路透社）

主帥蘇斯克查在完成反勝後，對球隊讚口不絕，大讚麾下球員在場上極其專注，「我們在賽前有部署，場上的球員無比專注，他們完美實行練習的戰術，加上球員表現出相當堅定的決心。今場是我們熟悉的『曼聯賽事』，我們戰勝劣勢晉級，今場勝利歸功於一眾在場上的球員。」

今仗被罰停賽的普巴，他亦有入場支持球隊。（路透社）

名宿簡東拿及費格遜亦是今仗的座上客。（Instagram截圖）

曼聯在名宿簡東拿及傳奇主帥費格遜的現場支持下，經歷精彩一仗晉級，眾將返回更衣室當然大肆慶祝。

除了披甲的球員外，一眾未能上陣的球員如普巴﹑馬迪爾及連格亦在個人Instagram慶祝球隊晉級。其中連格在拉舒福特射入12碼後興奮地大叫，並讚揚球隊以「曼聯精神」擊敗對手，其後亦上載他與入球功臣拉舒福特「Facetime」，可見二人的交情。