【D1田徑】陳家豪姚潔貞現身旺角　撐學界小將亞少闖佳績

學界港九區D1田徑賽曲終人散，一眾小將卻不能停步，因為他們即將轉戰第3屆亞洲少年田徑錦標賽，3月15至17日於將軍澳運動場主場出擊。 中長跑「小氣袋」韋祺、韋禔姊妹與道秋童，以及跳高好手吳梓渝，戰罷D1之後，馬不停蹄到旺角The Forest出席活動，更向「長跑夫婦」陳家豪和姚潔貞取經，期望於「亞少」再創佳績。 攝影：梁鵬威

旺角The Forest代表許煒森（右一）是前香港三項鐵人代表，學界年代為拔萃女書院贏得不少佳績。她與陳家豪（右二起）和姚潔貞，與現役學界小將吳梓渝、韋禔、韋禎及道秋童交流。（梁鵬威攝）

就讀聖士堤反女子中學的韋氏姊妹，以及來自聖瑪加利男女英文中學的道秋童及吳梓渝，上周五完成港九區D1田徑賽後，與陳家豪和姚潔貞出席「01體育」及旺角The Forest合辦的活動。4名小將將於亞少登場，吳梓渝參加男子跳高，韋祺角逐女子1500米，道秋童和韋禔則分戰男、女子3000米，他們未因主場出戰而增添壓力，反而屆時有家人朋友到場支持，更覺輕鬆。

活動當天，連司儀林定勤（左一）也是前學界好手。（梁鵬威攝）

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亞少今年踏入第3屆，陳家豪和姚潔貞皆羨慕一班後輩能於主場代表香港出戰亞洲級別賽事，由學界跑到奧運的前德望名將姚潔貞，特別傳授賽前心得：「來到大賽前最後一周，最重要聽從教練指示，好好調整，注重休息，在腦海定好比賽策略，到時放鬆心情發揮。」陳家豪更以「1萬小時定律」鼓勵幾名小將要持之以恆：「堅持為一件事投入1萬小時，就能成為專家了，潔貞小時候都沒想過自己跑奧運，最終靠努力達成目標，幾個小將訓練田徑才兩、三年，未來還有漫漫長路。」

姚潔貞（中）寄語小將要放鬆心情出戰亞少。（梁鵬威攝）