【英超】曼城勝屈福特4分領放　哥迪奧拿︰球證需要VAR協助　

曼城今晨憑史達寧在13分12秒內連中三元，主場以3︰1擊敗屈福特。不過史達寧在46分鐘的入球前有越位之嫌，即使旁證舉旗仍被主球證Paul Tierney堅持入球成立，引起不少球迷爭議。

曼城在歐聯16強鬥史浩克04前，主場對屈福特仍以強陣示人，阿古路、大衛施華、高柏尼等擔正。一如所料曼城在控球佔盡上風，早段大衛施華「上帝之手」，阿古路遠柱頭槌均告斜出。屈福特防守集中，守衛截到史達寧禁區內起腳，門將賓科士打亦救出阿古路左腳勁射，上半場互無紀錄。

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下半場1分鐘，出現今場最具爭議一球。根度簡直線傳予阿古路，後者胸口控橫，屈福特右閘真馬特落地飛鏟，卻省中正準備起腳的史達寧左腳笠入。旁證舉旗示意史達寧接應阿古路傳球時處越位，不過主球證Paul Tierney認為入球有效，曼城領前1︰0。曼城只花4分鐘再由史達寧接應馬列斯傳中射入空門，9分鐘後史達寧切入中路完成帽子戲法，令他成為2016年盧卡古後，英超最快（13分12秒）一場入3球的人。

阿古路控球時，左方的史達寧處越位位置。（網上圖片）

真馬特飛鏟省中越位位置的史達寧，造成曼城第一個入球。（Getty Images）

▼英超：利物浦、曼城餘下賽程（按圖放大）▼

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曼城全場控球率達70.9%，起腳多達19次，傳球727次為屈福特兩倍以上。屈福特由快翼迪路菲奧破蛋，無阻曼城以3︰1勝出。曼城賽後以30戰74分領前利物浦4分，得失球多9球。

曼城主帥哥迪奧拿認為史達寧第一球不應成立，他相信若有VAR的話便可解決這問題︰「季前曼城投票支持引入VAR，但很多球會不同意。今場正顯示VAR可以幫助球證做得更好，我需要其他職員協助，而球證需要科技協助。」哥帥續道︰「我為史達寧的越位入球而不好意思，不過曼城值得勝出，今天取勝不是幸運，而是我們遠比對手出色。」

屈福特球員向主球證Paul Tierney投訴不果。（路透社）

曼城由以7分落後，到今日以4分領前少踢一場的利物浦，哥迪奧拿相信談英超錦標仍時間尚早︰「我相信我們會失分，若在各項賽事晉級的話，不失分接近不可能。」