【游泳】歐鎧淳陳健樂單日合奪3金　施幸余「30+1」未言棄

香港短池分齡游泳錦標賽今天（10日）收官，女將歐鎧淳和陳健樂單日合共贏得3面金牌，「大師姐」施幸余亦有1金進帳。 今個月起爭取達標參與明年東京奧運的期限開始，歐鎧淳將力爭100米背泳A標，陳健樂就以接力為先，施幸余則指自己並不強求奧運入場券。

歐鎧淳去年挑戰「十項全能」，游足10個項目；今屆她也參與6項個人項賽加1項接力。今天賽事以短途為主，結果「淳淳」在50米和100米背泳均順利摘金。

賽後她指狀態未算十足：「今次是我這半年認真練水後的第一次測試出賽，狀態不算太好，自覺心肺明顯應付得到，肌肉力量卻仍未協調好。幸好我和教練都清楚亞運之後該如何部署。」

歐鎧淳於主項100背游出1分0.15秒，她透露自己距離奧運長池A標只差0.1秒：「我會們把目標訂在1分鐘內，藉此催谷自己把時間推前，從而保持穩定地達標。」

歐鎧淳力爭在主項100米背泳達到A標出戰2020東京奧運。（張浩維攝）

歐鎧淳在今屆香港短池分齡游泳錦標賽50米和100米背泳順利摘金。（張浩維攝）

陳健樂自言難爭奧運資格 已購票支持歐鎧淳

「蝶后」陳健樂於主項100米蝶泳做出58.89秒輕鬆奪金，惟她對表現略顯不滿：「100蝶游得一般，尤其是頭50米太慢，始終太耐沒出賽。」

陳健樂過去踏足過各項大賽，唯獨未圓奧運夢。她表示會把接力項目放在首位：「暫時自己與A標仍有一段距離，的確甚具難度；相反接力項目達標機會較大，亦只得世錦賽一次機會爭取成績，反正個人和接力我皆是游100蝶，必須有所突破。我除了奧運之外其他賽事都曾參與，盼望明年可以有份參賽，但就算最終未能達標，我也買了門票到場支持歐鎧淳。」

「蝶后」陳健樂在主項100米蝶泳以58.89秒輕鬆奪金。（張浩維攝）

從未出戰奧運的陳健樂自言難爭奧運資格，但她已購票入場預備支持隊友歐鎧淳。（張浩維攝）

力壓歐鎧淳50自奪金 施幸余：「看看可走多遠」

「大師姐」施幸余今次賽事出戰6個項目，結果僅於50米自由泳游出25秒35，以0.01秒之微險勝歐鎧淳奪得個人唯一一面金牌。

賽後「施余」解釋此回出賽主要以輕鬆為主：「今次沒有報名參加100米蝶泳和200自由泳兩個主項，算是玩票性質。這段時間都是準備4月的本地計時賽，屆時將要爭取成績以達標世錦賽。」

「大師姐」施幸余未放棄參戰奧運，但也不會強求。（張浩維攝）

過去大多香港游泳女將都在30歲前退役，今年三十有一的「施余」如今仍能保持水準，可算是史上第一人：「香港泳壇從來沒有運動員堅持到我這個年紀，就算自己和教練都在摸索過程之中。去年因爲要出戰亞運，我更需要高強度訓練，務求保持一切穩定；今年我開始慢慢減少訓練量，事關所需要的基礎技術早在十多年前已經逐漸建立。此刻我並非決意要參與明年東京奧運，反而想看看可以逼自己走得多遠。」

施幸余去年開始兼任港隊助理教練工作，她笑言在場邊督操產生「旁觀者清」的效果：「現時幾乎是每天一節練習，再加一節觀操。教練與運動員是雙向的，從教練身份可觀察運動員的反應，自己過往習慣在水裏游，現在才發覺原來在場邊能看得更多，是非常有趣的經驗，有時自己游得不好，看到後輩們游得好，大家都開心。」