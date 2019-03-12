【足球】雲高爾結束28年執教生涯　曼聯眾將向舊帥致敬

67歲的名帥雲高爾早前在荷蘭的電視節目中宣布退休，結束28年的執教生涯。雲高爾在2016年離開曼聯後，一直未有執教其他球會，一眾曼聯球員如馬迪爾、連格及拉舒福特亦在社交網站上，向該名荷蘭名帥敬致。

雲高爾（Louis Van Gaal）在1991年於母會阿積士開展執教生涯，雲高爾在阿積士時嶄露頭角，為球隊贏得荷甲冠軍，更曾經在1994/95球季勇奪歐聯錦標；在他麾下有伯金、古華特、奧華馬斯、戴維斯及迪保亞兄弟等，他們往後均成為家傳戶曉的球星。雲高爾在帶領阿積士6個球季後，接任巴塞隆拿主帥一職，領軍兩奪西甲。

阿積士是雲高爾首間執教的球會，亦使雲高爾在球壇嶄露頭角。（Twitter截圖）

雲高爾兩度成為荷蘭國家隊領隊，在2014年終領荷蘭奪世界盃季軍。（Getty Images）

雲高爾在2000年執掌荷蘭國家隊，但未能領軍打入2002年世界盃決賽周，黯然下台。其後，雲高爾短暫重返巴塞一季，然後曾先後擔任阿爾克馬爾及拜仁慕尼黑的主帥，亦取得不少錦標。雲高爾在2012年再成荷蘭主帥，領軍在2014年世界盃奪得季軍後，夏天接替莫耶斯的曼聯帥位；他在2016年離任後，一直未有執教其他球會。

雲高爾帶領阿爾克馬爾贏得球會史上第二個荷甲錦標。（Getty Images）

除了巴塞及曼聯外，雲高爾亦曾是德甲班霸拜仁的主帥。（Getty Images）

雲高爾早前在荷蘭的電視節目《VTBL》中透露，他已是一名退休人士，並希望與家人共享天倫，「我已經是退休人士，我並無意欲擔任球隊技術總監，抑或評述員。我妻子跟隨我到海外而放棄她的工作，我曾告訴他我將在55歲結束領隊生涯，豈料現實比計劃遲了10年。」

曼聯是雲高爾最後一間執教的球會，他在早前宣布正式退休。（Getty Images）

雲高爾在執教曼聯時，雖然只奪得足總盃錦標，但他為紅魔貢獻良多：力挽迪基亞、羅致馬迪爾、提拔連格及拉舒福特等，他們已成曼聯的中流砥柱。馬迪爾、連格和拉舒福特等在社交網站Instagram，向這一代名帥致敬。