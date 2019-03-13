【足球娛樂】慘遭假銅像整蠱　碧咸完美示範生氣而不失優雅

美職聯（MLS）3月2日開鑼，季前洛杉磯銀河事前張揚為表揚碧咸（David Beckham）對球隊貢獻，會在主場外為這位已退役的萬人迷球星豎立銅像。 一切順理成章，因此關注的人並不多，直到跟碧咸老友鬼鬼的笑匠James Corden為作弄他而大費周章弄出一個令人哭笑不得的假銅像，蒙在鼓裏的碧咸看到假銅像的反應十分精彩，片段近日在Corden的節目出街後熱爆網絡，現在應該沒有人不知道碧咸的銅像了。

碧咸離開皇馬後，轉戰美職聯效力洛杉磯銀河6個球季，為表揚這位球會史上最佳球員，特別邀請曾為米高佐敦、奧尼爾和勒邦占士造像的著名雕塑家Omri Amrany，花近一年時間為他鑄造銅像。

銅像以碧咸的招牌主射罰球動作為藍本，充滿動感和美態。即使運動人物銅像並不罕見，但是在美職聯歷史上過往從未有球員擁有這項榮譽，萬人迷成為第一人。

這個才是真正的碧咸銅像。（Getty Images）

James Corden找來跟雕塑家Omri Amrany樣子相似的演員，改妝扮演對方。（The Late Late Show影片截圖）

曾跟雕塑家Omri Amrany見過面一次的碧咸完全不虞有詐，跟對方表達對假銅像的不滿。（The Late Late Show影片截圖）

銅像在3月2日揭幕，James Corden在此之前特別找專人弄一個假「銅像」，他知道碧咸之前跟Amrany見面時，提及下顎位置別太長、臀部不要太大，他偏偏刻意令假銅像有一個超長下巴和大臀部，這還不止，假銅像長有一雙非常奇怪的眼睛，而且雙手不合符比例地長。

為騙過碧咸，他夥同洛杉磯銀河主席克萊恩（Chris Klein）和一班臨時演員，甚至找人扮Amrany，美其名是在銅像揭幕前來一場預演，實際上當然是要作弄萬人迷。

左方的臨時演員在Corden指示下不斷用言語刺激碧咸。（The Late Late Show影片截圖）

碧咸變臉三步曲：看到個人「精彩片段」是射門不入和領紅牌出場鏡頭，原本微笑的碧咸立即拉下臉，之後更側過頭看不下去。（The Late Late Show影片截圖）

註：以下內容有劇透成份

Corden為激嬲碧咸無所不用其極，派出臨記跟萬人迷傾談，不斷讚揚他在「曼城」的成就，碧咸忍不住糾正他「是曼聯」，又將碧咸名字David刻意說成Dave，令他再糾正「你可以叫我David或任何其他名字，只有母親才叫我Dave」。

在銅像預演揭幕前，曾為碧咸隊友的克萊恩，在一眾「來賓」面前播放碧咸的精彩足球片段。短片開頭的確是他的入球畫面，他滿意地看着熒幕之際，緊接一連串射門高出的鏡頭，看得碧咸收起笑容擰歪面，然後更是他領紅牌出場的片段。即使如此，碧咸很快收拾心情不以為忤，可能因為他非常期待看到銅像一刻。

假銅像下顎超長而且雙眼非常奇怪，完全不像碧咸本人。（The Late Late Show影片截圖）

假銅像的臀部極大，惹來碧咸不滿。（The Late Late Show影片截圖）

「那臀部跟我的完全不一樣！」

看到假銅像揭幕一刻，碧咸最初仍能保持笑容，但他圍着假銅像走一圈愈看愈生氣，跟扮演雕塑家Omri Amrany的演員投訴銅像跟之前看過的不一樣，「你看那臀部，跟我的完全不一樣！」假雕塑家裝模作樣說沒問題，碧咸再問在場的克萊恩，希望尋求好友支持，怎料對方也說看不到有問題。

去到這刻碧咸終於忍不住爆發，抱怨：「好在今天我父母、太太不在場。我的子女如果看到一定會哭了。」他一直以為是洛杉磯銀河會方鏡頭在拍攝，此時他要求對方熄機，Corden的偷拍鏡頭下，碧咸連珠砲發說出不滿所在，令人驚訝的是，即使生氣到極點，他依然只是禮貌而平和地說出不滿，沒有青筋暴現，也沒有句句粗言穢語。

知道被James Corden作弄後，碧咸立即笑着爆粗，跟對方擁抱過後兩人笑作一團。（The Late Late Show影片截圖）

兩人之後更拿着假銅像的頭部合照。（The Late Late Show影片截圖）

知道被玩一笑置之 盡顯風度

當工人駕駛搬運車扮作搬走假銅像，實情是將它推落停車場，假銅像跌到粉身碎骨一刻，碧咸冷冷說了句：「你幫了我一把」（You’ve do me a favour）。一直在鄰房觀察事態進展的Corden終於跑出來，萬人迷一見到對方立即知道被作弄了，很快便大笑着粗口橫飛，更跟Corden緊緊擁抱，盡顯風度。

看碧咸的反應，他應該是真的中計，但想深一層，不得不讚揚洛杉磯銀河的公關技巧，原先少有人問津的真銅像，讓James Corden在《The Late Late Show》以假銅像作弄一番後，豎立在尊嚴健康球場（Dignity Health Sports Park）外的碧咸銅像，肯定會成為不少人特意到訪的打卡熱點了。

真正的碧咸銅像（按圖放大）

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假銅像的下場1：工人駕駛搬運車，扮作移走銅像。（The Late Late Show影片截圖）

假銅像的下場2：實際目的是將假銅像推落停車場。（The Late Late Show影片截圖）

假銅像的下場3：假銅像粉身碎骨一刻。（The Late Late Show影片截圖）

《The Late Late Show》整蠱碧咸：