【曼聯三冠王廿周年】碧咸落實踢紀念賽　急不及待再與費格遜合作

1999年5月26日曼聯於曼聯決賽以2︰1神奇反勝拜仁慕尼黑，成就當季三冠王。20年過去，碧咸（David Beckham）、史高斯等當年功臣將會於奧脫福踢廿周年紀念賽對拜仁，令萬人迷再有機會與費格遜合作。

今年1月，英國傳媒已爆出康復的費格遜將在廿周年紀念賽領軍，早前已證實加利尼維利、菲臘尼維利、史譚、艾雲、舒米高將會出席，而當年絕殺、現任曼聯看守領隊蘇斯克查料會披甲。

蘇斯克查接應舒寧咸二傳射成2︰1絕殺拜仁，曼聯球迷不會忘記。（資料圖片）

▼曼聯1999反勝拜仁圖輯及紀念賽參賽名單（按圖放大）▼

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今天萬人迷碧咸（David Beckham）證實與曾效力南華的畢特、前奧咸主帥史高斯、99決賽正選的布隆基斯都會在這場賽事於奧脫福上演，日期當然是廿周年正日的5月26日。碧咸在曼聯官網中，證實費格遜領軍的消息︰「5月重返奧脫福令我很興奮，1999年是特別的一年，我們共同創造了很多難忘時刻。與舊隊友再聚首，更由the boss （費格遜）執教，對我們及球迷的意義更特別，我已急不及待。」紀念賽的收益捐贈給曼聯基金會，畢特認為令基金會受惠是好事，希望重拾當年情及享受比賽。

費格遜2018年因蛛網膜下腔出血入院接受手術，他已無大礙，料會在廿周年紀念賽領軍。（資料圖片）

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