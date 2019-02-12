【英乙】史高斯出任奧咸主帥　冀踢而優則教創佳績

「曼聯七小福」之一的史高斯（Paul Scholes），被委任成英乙球會奧咸的主帥，揭開他的足球生涯新一頁。史高斯退役後首度成為球隊主帥，他揚言並不在意外界任何評語，他只會向球隊老闆交代。

現時在英乙角逐的奧咸（Oldham Athletic），暫時於聯賽榜列中游的14位，距離出戰升班附加賽的第7位是9分，餘下16輪聯賽亦有機會爭取升班席位。奧咸宣布委任曼聯名宿史高斯成為球隊主帥，與他簽約一年半，並於今輪聯賽戰伊奧維（Yeovil Town）首度領軍出戰。

現年44歲的史高斯首任主帥，將在今輪聯賽領軍對伊奧維。（路透社）

史高斯在2013年正式掛靴，他在退役後未有隨即擔任教練，史高斯一直活躍於電視圈，擔任球評家。史高斯在2015年曾出任他有擁有股份的球會、沙福特城的看守領隊。4年後，史高斯終於首度擔任球隊主帥。

奧咸陣中有曼聯借將（按圖放大）

史高斯首度出任主帥，與奧咸簽約一年半。（路透社）

繼謝拉特及林柏特等人後，史高斯亦加入「少帥」行列，並首度以奧咸主帥身份出席記者會。史高斯談及他與奧咸的淵緣，「我爸爸是個奧咸球迷，在小時候我時常與他到奧咸的主場觀看球賽，當年奧咸打入足總盃4強，主場與曼聯碰頭，當時我亦是奧咸一邊看台的座上客，這是我一段十分難忘的回憶。」

史高斯的爸爸是奧咸球迷，他小時候亦經常前往奧咸主場觀看比賽。（路透社）

史高斯在擔任客席評述員的時候，他曾強烈批評摩連奴的執教風格，二人隔空開火。史高斯被問及會否擔心受外界評論影響，他對此未感擔心，因他指未有太多名家會注視他們。

史高斯指不會將外界的評論放在心上，並直言他只需以好成績向班主交代，「老實說，我不認為外界會將注意力放在我們身上，但只要球隊欠佳，外界便會隨即出言評論。不過，無論他們留下什麼評語，我亦不會理會太多，因為我只需向班主交代。」

史高斯任客席評述員時，言詞尖銳，但他坦言並不擔心被批評。（路透社）

另外，史高斯避免有任何利益衝突，他已經辭任沙特福城的董事，但仍擁有10%股份。

奧咸班主Abdallah Lemsagam亦對史高斯充滿信心，「史高斯在球員時代贏得大小獎盃，他能以自己豐富的足球知識，以及對勝利的渴望，希望為球隊帶來成功。」

奧咸班主對史高斯充滿信心，希望他為奧咸帶來成功。（路透社）

史高斯在球員時代贏盡獎項，亦希望證明自己踢而優則教。（Getty Images）

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