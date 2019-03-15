【亞少田徑賽】港女將創佳績　何鍵靈破青年港績　梁詠曦順利晉級

第三屆亞洲少年田徑錦標賽今日（15日）於將軍澳運動場進行首日賽事，多位香港年青運動健將悉數登場，包括上星期於學界D1田徑賽「雙金得主」梁詠曦，她於女子100米初賽跑出12.37秒，以初賽第8的名次晉身明日舉行的準決賽；至於學界女子B Grade 400米金牌得主何鍵靈，於女子400米初賽跑出57.10秒，以0.02秒之微打破該項目的香港青年紀錄。 攝影：梁鵬威

於女子400米初賽第一組出戰的何鍵靈，開跑後一度能夠追上前列選手的步伐，雖然最後直路速度放緩，但仍能以57.10秒衝線，以0.02秒之微打破香港青年紀錄（57.12），這名就讀協恩中學的中四生亦以初賽第七名的姿態，殺入明日舉行的決賽。

何鍵靈年僅16歲，便一嘗破紀錄滋味。（梁鵬威攝）

港隊首日賽事相片：

+ 7 + 6 + 5

在決賽之前刷新港績，何鍵靈大感驚喜，「賽前知道難以爭取頭三，故今日都以一個比較輕鬆的心態應戰。今天體力狀態正佳，及至最後200米雖然已經有點力有不逮，但仍能跟著帶頭的選手跑，最後被她們帶快了自己的成績。」對於明日舉行決賽，何鍵靈希望盡力而為，「明天需要兼顧跳遠賽事，體力上未必及得上今日，希望能夠跑入57秒，名次也超越第7名。」

繼學界D1田徑賽個人勇奪兩金後，梁詠曦於亞少繼續有好表現。（梁鵬威攝）

其他首日賽事相片：

+ 3 + 2

短跑女將梁詠曦則於女子100米初賽跑出12.37秒，雖然未能突破自己的個人最佳成績（12.23秒），但足夠以初賽第8的名次晉身準決賽。這名「新學界女飛人」，在應屆港九區D1中學校際田徑比賽奪得女子A Grade 100米金牌，她指出將軍澳運動場，與學界場地灣仔運動場差距甚大，發揮亦受影響，「畢竟將軍澳運動場是一個非常特別的場地，場內設置與一般運動場非常不同，今日能夠在這裡跑出這個成績，我已經『收貨』。」梁詠曦明日需要兼顧200米初賽，盼望她能夠延續於學界D1田徑賽的佳態，為港隊爭取獎牌。

首日賽事決出10面金牌，其中印度、中華台北及中國各取得2面金牌，而中國更取得2金4銀2銅，共8面獎牌，成為首日賽事的大贏家。

年輕長跑選手韋祺（左）及跳遠好手陳志強（右）代表港隊進行宣誓儀式。（徐焌然攝）