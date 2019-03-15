【意大利】馬甸尼幼子周中盃賽梅開二度　即首獲U18國家隊徵召

馬甸尼家族三代英才，馬甸尼的幼子丹尼爾馬甸尼將披上意大利球衣，這名17歲AC米蘭青年軍獲意大利U18徵召入伍，將會於月尾友賽荷蘭U18。

17歲的丹尼爾馬甸尼（Daniel Maldini）獲得意大利U18首次徵召，將於3月22日友賽荷蘭U18。

丹尼爾馬甸尼是AC米蘭青年軍一員，獲意大利U18徵召。（Getty Images/資料圖片）

丹尼爾馬甸尼是意大利後防傳奇名將馬甸尼（Paolo Maldini）的幼子，也是另一名意大利國腳後衛施薩馬甸尼（Cesare Maldini）的孫兒，但他不像父親及祖父踢後衛，他是一名前鋒。此外，丹尼爾的哥哥基斯甸馬甸尼（Christian Maldini）也是職業球員，他22歲，司職中堅，未曾入選意大利各級代表隊，現於意丙落班。

50歲馬甸尼仍相當有型！（Getty Images/資料圖片）

丹尼爾馬甸尼近來在AC米蘭青年軍表現優異，在周中對史柏斯亞U19的Viareggio Cup比賽中，他梅開二度，今季22次上陣入9球。

AC米蘭U19對史柏斯亞U19比賽片段：

丹尼爾馬甸尼的爺爺施薩馬甸尼曾領AC米蘭贏得歐冠盃。（Getty Images/資料圖片）