【亞少田徑賽】香港小氣袋韋禔3000米創PB　孖生姊韋祺周日登場

儘管與獎牌失諸交臂，但將個人最佳時間推前24秒，香港長跑小將韋禔對今天亞洲少年田徑錦標賽女子3000米賽事不感失望。在孿生姊姊韋祺在看台打氣下，她以10分20.59秒完成比賽後；明天則會掉轉角色，韋祺將出戰女子1500米賽事。 攝影：梁鵬威

第三屆亞洲少年田徑錦標賽今日（16日）在將軍澳運動場上演次日賽事，渣馬女子10公里青年組冠軍韋禔（Tallulah Taye Wright）在3000米亮相。比賽只得4名選手，韋禔首兩圈仍能跟上，但漸漸被對手拋離，最終以10分20.59秒衝線，與第三名的中國選手Liu Jing Ya（10分06.96秒）相差14秒，冠軍為日本的Kima Rimura（9分30.63秒），亞軍為同樣來自日本，Izumi Takamatsu以9分59.50秒緊隨同胞之後。

首次在田徑場上披起港隊戰衣，韋祺十分榮幸。（梁鵬威攝）

雖然無緣獎牌，但Lula未感失望，她說：「賽前查看今場對手的個人最佳，時間比香港青年男子還要快，一度失去信心。幸得教練輔導，勸勉我向打破自己PB的目標進發。」這名就讀聖士提反女子中學的小妮子，首度代表香港出戰跑步賽事，大分榮幸，「能夠參與亞少，與一班世界排名高的年輕選手同場跑步，絕對是我的榮幸」。

韋禔（中）起步後數圈仍能跟上日本與中國選手，其後漸漸被拋離。（梁鵬威攝）

韋禔跑出10分20.59秒，比個人最佳成績快24秒。（梁鵬威攝）

韋禔的孿生姐姐韋祺亦到場支持，她為妹妹而自豪：「她（韋禔）今日的成績比我的PB快，有見她表現如此好，希望我明日也跑出好成績。」韋祺將於明日（3月17日）出戰女子1500米，被視為香港獎牌希望的她表示需要冷靜應戰，「觀看妹妹比賽後，自己也緊張起來，但我要輕鬆應對，才可以跑出較佳時間。只要我跑出自己的PB，就有機會為港隊奪得一面獎牌」。女子1500米決賽將於周日早上9時55分舉行。

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