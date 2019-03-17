【西甲】施丹回歸響頭炮　拿華斯艾斯高馬些路擔正　兩蛋贈切爾達

施丹回歸皇家馬德里，首戰打響頭炮主場以2︰0擊敗切爾達，於西甲追至僅落後馬德里體育會2分。他今場派出基羅拿華斯、馬些路及艾斯高正選，賽後稱仍會給予機會高圖爾斯證明自己。

施丹去季尾離開皇家馬德里，休息了9個月後，3月12日宣布回歸皇馬，簽約至2022年6月30日。今場他把合作連贏3屆歐聯的主力基羅拿華斯、馬些路及艾斯高悉數任命正選，配以加里夫巴利、賓施馬、拉莫斯、莫迪歷等骨幹。基羅拿華斯16分鐘便顯示自己狀態不下於高圖爾斯，飛身救出麥斯高美斯的近門飛頂。皇馬之後作出回應，加里夫巴利凌空施展「鉸剪腳」中橫楣彈出，半場互無紀錄。

艾斯高今場才第6次於西甲正選，今場開紀錄一球為個人今季第個西甲入2球。（路透社）

▼施丹回歸皇馬 成為全場焦點（按圖放大）▼

+ 5 + 4 + 3

皇馬56分鐘由莫迪歷在混戰中射入，但VAR後球證指華拉尼越位而入球無效。不過皇馬不用等得太久，62分鐘阿辛斯奧及賓施馬配合，艾斯高趕到門前鏟入，取得施丹回歸後皇馬首個入球。施丹先換入施巴路斯增強中場穩定性，戰至77分鐘馬些路斜傳令切爾達守衛失去重心，巴利無人看管下射成2︰0。及後華維迪及馬里安奴先後上陣，比賽節奏放慢下皇馬穩住2︰0勝果。

皇馬以54分排第3，以9分落後少踢一場的巴塞隆拿。對施丹的好消息是由於馬德里體育會以0︰2敗走畢爾包，令皇馬追至只差2分。

加里夫巴利右腳射成2︰0，取得今季第8個西甲入球。（路透社）

施丹被問到門將之爭時表示︰「我喜歡高圖爾斯，他是出色的門將，但我想令拿華斯也感受到被重視，我不會忘記他的貢獻。今天拿華斯上陣，高圖爾斯將獲得機會，盧卡（施丹）亦是陣中三號門將。馬德里需要2、3、4個出色的門將。教練總要面對選擇困難，至季尾二人會給予機會，之後再決定。」施丹談到球隊陣容，指夏天將有改變，不過現在不能透露︰「不會只根據這10場來決定球員去留，不是踢得好就留隊，踢得差就一定要走。」

至於自1月後首度於西甲擔正的拿華斯，則反擊批評他的人︰「說我訓練時表現差的人要承認錯誤，他們不知道或未見過我如何訓練。希望總在前方，這正是努力的回報。我享受現在，想得太遠會忘記現在。」